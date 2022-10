Che genere di salute

La salute è la cosa più importante nella vita; conosciamo tutti il detto “Finché c’è la salute, c’è tutto”. Nel Comunicato del Women20 in Arabia Saudita (2020) e in Italia (2021) la salute ha avuto un ruolo primario. Nell’ambito delle “Misure chiave per sostenere la ripresa economica”, il comunicato del W20 nel 2020 raccomanda ai leader del G20 di aumentare in modo significativo gli investimenti nelle infrastrutture sociali per creare posti di lavoro e creare resilienza, e all’interno di questa raccomandazione si propone di aumentare la fornitura e la parità di accesso a servizi sanitari di alta qualità.

Durante la Presidenza italiana del 2021, “Health Equity and Gender Medicine” è stato una delle Focus Area di W20 Communique, evidenziando i seguenti punti.

Per una società equa è necessario garantire la salute e l’assistenza a tutti, soprattutto alle persone con disabilità e agli anziani, implementare la prevenzione sanitaria, dedicarsi ai problemi di salute mentale, al servizio di salute sessuale e riproduttiva, sfruttando l’intelligenza artificiale e la telemedicina.

Abbiamo necessità di sistemi sanitari gratuiti, universali, accessibili e convenienti per combattere eventuali altre pandemie e altre malattie esistenti significative a livello globale, evidenziando l’accesso universale ed equo a farmaci e vaccini.

Per fare tutto questo è necessario finanziare piani strategici multidisciplinari sulla medicina di genere, soprattutto i servizi sanitari essenziali per le donne, come l’assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva.

Noi del Women 20 siamo sempre in prima fila e promuoviamo incontri web e in presenza per spiegare quanto sia importante e quali passi avanti si sono già fatti.

