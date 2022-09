Nelle campagne elettorali siamo abituati a sentire varie bassezze e un numero abbastanza alto di stupidaggini. Non mancano neppure in quella in corso.

Il primo premio spetta a Giuseppe Conte, questo nanerottolo uscito dal nulla che è mosso soprattutto dal livore verso Mario Draghi che prese il suo posto a Palazzo Chigi.

L’ultima bassezza sta nell’aver accusato Draghi di non far niente per l’energia (il che, tra l’altro, è un’evidente falsità) perché distratto da altre questioni.

