“Belle donne, balletto, gas economico, questa è la Russia”. Questo spot che a prima vista sembrerebbe roba da Monty Pyton è invece pura propaganda. L’ambasciata russa in Spagna ha ideato questo succulento spot per convincere gli europei a trasferirsi nel loro Paese. Certo, tralascia poche cose tipo che c’è una guerra e che un paese è stato invaso; che se sei poco poco contro Putin potresti meritare un dolcetto al plutonio. Ma si sa, le pubblicità non dicono mai il vero.

“E’ ora di trasferirsi. Non rimandare, sta arrivando l’inverno”, dice il video. In effetti è vero, di solito dopo l’estate c’è l’autunno e poi l’inverno; e quindi cosa migliore di una Dacia bella riscaldata magari con troiona calda pure lei? Belle le russe; dovrebbero però anche parlare della tendenza che hanno certe donne dell’est che dopo il primo figlio tendono a passare dalla 42 alla 52. Se proprio ne vogliamo parlare.

Ma diciamo di no, che la trovata è splendida; e diciamo anche che certi uomini europei hanno il debole per la stangona; ecco insomma un vero affare. C’è poca parità di genere e non viene presa in considerazione la possibilità che si possa essere omosessuali o addirittura fluidi. Ma è vero, che sbadata, l’omosessualità va combattuta.

Anche il suo amichetto (di Putin) Kyrill il capoccione ha giustificato l’invasione dell’Ucraina come una sorta di crociata contro i paesi che sostengono i diritti degli omosessuali. A Kyrill il capoccione non vanno giù i Gay pride, e allora pim pum bombardiamo.

Certo è che qui stiamo tutti per un motivo o l’altro, alla canna del gas, il gioco di parole è inevitabile. Ormai la guerra è la sesta o settima notizia dei TG, sopraffatta da miserie locali, dal toto candidato, dall’alleanza con isso issa e o’ malamente.

E comunque hanno davvero una bella faccia tosta a fare simili uscite; mentre un’intera generazione di giovani uomini sta per essere decimata, se è vero quanto dichiarato dagli ucraini che muoiono almeno 200 soldati al giorno.

Proprio vero che al peggio non c’è fine. Spero che Dio, sempre se esiste, torni dalle vacanze e metta le mani in questa storia infinita.

