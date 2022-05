Equity in Health W20 Italia

Il tema della salute ha fatto parte del passato Comunicato del W20 in Arabia Saudita (2020) e in Italia (2021). La presidenza italiana aveva istituito una Commissione Equity in Health. Nell’ambito delle “Misure chiave per sostenere la ripresa economica”, il comunicato del W20 nel 2020 raccomanda ai leader del G20 di aumentare in modo significativo gli investimenti nelle infrastrutture sociali per creare posti di lavoro e creare resilienza, all’interno di questa raccomandazione si propone di aumentare la fornitura e la parità di accesso a servizi sanitari di alta qualità.

Durante la Presidenza italiana, “Health Equity and Gender Medicine” è stata una delle Focus Area di W20 Communique, evidenziando una serie punti.

Garantire la salute e l’assistenza a tutti, con un’attenzione particolare a persone con disabilità e gli anziani, insieme alla prevenzione sanitaria, compresi i problemi di salute mentale, il servizio di salute sessuale e riproduttiva, sfruttando l’intelligenza artificiale e la telemedicina.

Promuovere sistemi sanitari gratuiti, universali, accessibili e convenienti per combattere il COVID-19 e fermare la pandemia e altre malattie esistenti e potenziali future significative a livello globale, evidenziando l’accesso universale ed equo a farmaci e vaccini.

Sviluppare e finanziare piani strategici multidisciplinari sulla medicina di genere poiché è ormai arcinoto che le donne e gli uomini sono diversi con diversi ormoni.

Anche i servizi sanitari essenziali per le donne, come l’assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, potrebbero essere stati interrotti sotto la pressione della pandemia. I blocchi e le misure di distanziamento sociale hanno reso difficile l’accesso alle cure SRHR in modo più fisico. Secondo quanto riferito, alcune risorse per i servizi SRHR sono state riassegnate per prendersi cura di Covid-19 e altre malattie (UNFPA e Women Enabled International, 2021). Tuttavia, la diffusione del Covid-19 non ferma la gravidanza o il parto e più di 800 donne muoiono ogni giorno nel mondo a causa della gravidanza e del parto (OMS, 2021).

Il W20 sta elaborando una serie di indicazioni per i governi del G20. Alcune persone pensano che “detto una volta, detto per sempre” ma non è così; alcuni Paesi non hanno attenzioni particolari alla cura e quindi questi concetti e queste richieste devono essere sempre monitorate.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione