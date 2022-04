Spagna, Feijóo nuovo leader dei Popolari

Da vari mesi a questa parte c’è aria di grandi cambiamenti nella politica interna spagnola, soprattutto per quanto riguarda l’ala conservatrice. Il Partito popolare spagnolo, da sempre di matrice conservatrice, monarchica e liberale, ha affrontato ultimamente diverse crisi interne che hanno determinato anche le dimissioni del suo ultimo Presidente Pablo Casado, leader del partito dal luglio 2018.

La crisi interna del PP si era già consolidata a causa di vari episodi, concatenati gli uni con gli altri, che hanno messo in discussione le fiducie e le alleanze interne al Partito. Tra le varie cause, il crollo della fiducia di alcuni governi regionali, che erano da anni sotto il controllo dei Popolari, oppure lo scandalo di corruzione che vede protagonista l’attuale Presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per l’assegnazione di un contratto di 1,5 milioni di euro per l’acquisto di mascherine anticovid ad una società che ha pagato una commissione a suo fratello.

Isabel Ayuso (molto amata dalla destra madrilena e rieletta per due volte consecutive a Madrid) era la pupilla dell’ex Presidente Casado, ma ad oggi i loro rapporti sono degenerati dopo gli scandali di Madrid, poiché Casado ne aveva preso le distanze. Questi sono solo alcuni degli episodi che hanno inasprito le relazioni tra “Los barones del PP” (i signori del PP, come vengono giornalisticamente chiamati dalle testate spagnole).

Infine, a seguito di altri disaccordi interni, Casado, ha presentato al Partito le sue dimissioni il 22 febbraio scorso, proprio nella sede del Partito popolare, in “Calle Génova” a Madrid (per questo anche chiamata semplicemente “Génova”). E’ proprio nella stessa riunione che il PP sceglie come successore Alberto Núñez Feijóo, già al suo secondo mandato come Presidente del Governo regionale della Galizia, per cui venne eletto con maggioranza assoluta.

Feijóo, sessant’anni, sposato e con un figlio. Il ritratto del nuovo presidente del partito popolare (secondo quello che dichiarano dal PP) simboleggia l’atto di voler attutire l’uscita di Casado, dando così un’immagine di unità e sicurezza sia verso l’esterno che dentro il partito. Feijóo, infatti, è il nuovo volto del PP, un uomo maturo e non un volto giovane com’era invece quello dell’uscente Casado.

Il neopresidente Feijóo ha avuto il suo primo incontro con il Presidente del Governo, il socialista Pedro Sánchez, lo scorso 7 aprile. I due leader si sono incontrati al Palazzo della Moncloa, sede del Governo a Madrid. L’incontro, che al principio poteva lasciare qualche spiraglio di speranza, è stato subito ridimensionato dallo stesso Feijóo che, subito dopo, ha dichiarato che la riunione è stata “piacevole ma poco produttiva rispetto a quello che gli sarebbe piaciuto”.

Sánchez invece ha descritto l’incontro come “una riunione produttiva, e che se non è risultata del tutto fruttuosa agli occhi del neopresidente del PP, è perché ha bisogno di aggiornarsi meglio riguardo ai temi affrontati”.

La priorità di Feijóo era quella di centrare il dibattito sull’economia e quindi sull’imminente necessità di ridurre le tasse. Una mossa decisamente astuta quella di parlare di riduzione di tasse al primo colloquio con Sánchez, soprattutto per accogliere i primi consensi come neopresidente dei Popolari.

Ma la posizione del Governo riguardo ai tagli non è stata del tutto favorevole, probabilmente dovuta anche all’imminente arrivo di un Decreto contenente misure per alleviare le conseguenze del conflitto in Ucraina, che prevede un certo impegno e sacrificio. La risposta di Sánchez è stata decisiva per Feijóo poiché ha fatto capire che, se non verrà accolta la loro proposta, allora il PP non sosterrà il decreto del Governo.

Il decreto “Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania” era stato presentato dal Governo proprio con l’idea e la prospettiva di poterlo modificare insieme agli altri partiti, comunità autonome, corporazioni municipali, parti sociali e gruppi politici. Il Governo dichiara anche di aver riposto grandi aspettative verso Feijóo e verso il cambiamento che egli stesso rappresenta, sia per il PP che per la politica spagnola. La speranza è quella di poter ricostruire convergenze tra i due Partiti (Partito Socialista di Sánchez e Popolare di Feijóo) che erano state infrante negli ultimi anni a causa di diversi inasprimenti.

