I Croods 2 – Una nuova era (Film, 2020)

Sequel de I Croods del 2013, avrebbe dovuto essere prodotto due anni dopo il primo film per garantire la continuity, ma ha avuto una lunga gestazione, uscito solo adesso (per la regia di Joel Crawford) grazie a DreamWorks che ha acquisito i diritti. La pellicola rivitalizza la storia di un gruppo di cavernicoli, per l’occasione alle prese con una famiglia di homo sapiens (I Superior) e con una tribù di scimmie manesche affamate di banane.

Detto così sembrerebbe il classico film per bambini, invece la storia è gradevole per tutti e il super incasso americano di 17 milioni di dollari in una settimana pare giustificato. Avventura, sentimento, riferimenti alla società contemporanea, molti messaggi positivi, il tutto inserito in una sceneggiatura perfetta, un montaggio classico e consequenziale, ricco di colpi di scena. I personaggi sono così ben descritti che ci si affeziona a un padre pasticcione e a una fidanzata forzuta, così come sono abbastanza antipatici gli schizzinosi Superior (che migliorano con il passare del tempo) ed è ben descritto il rapporto di amicizia tra le ragazzine e la funzione della nonna nel clan cavernicolo. Il rapporto padre-figlia è uno degli elementi base della storia, con la gelosia paterna ai limiti del ridicolo e la paura che la bambina abbandoni la famiglia è portata alle estreme conseguenze.

Il gruppo fa gruppo è il motto di Grug Crood, una rielaborazione in salsa preistorica de l’unione fa la forza, così come sono geniali le intuizioni che rappresentano i momenti in cui il clan si riunisce per condividere le esperienze di vita. Il film contiene molti riferimenti alla società contemporanea, stigmatizza l’abuso dei video, contrasta l’individualismo, strizza l’occhio ai principi antirazzisti e inclusivi, incentiva l’unione coniugale, racconta una storia avventurosa dove le donne sono in primo piano e gli uomini sono la parte debole del gruppo. Ottimi gli effetti speciali, spettacolare l’animazione, il film è una gioia per gli occhi, piacevole per grandi e piccini, consigliato per le famiglie.

La versione italiana (non sottotitolata, come da tradizione) fa perdere il doppiaggio di Nicolas Cage – candidato a un Annie Award – sostituito da Francesco Pannofino, perfetto come voce di Grug. Altri doppiatori italiani: Leo Gassmann (Guy), Alice Pagani (Hip) – Emma Stone nella versione originale, Laura Boccanera (Ugga), Luigi Morville (Tonco), Paola Giannetti (Nonna), Virginia Raffaele (Speranza), Alessandro Gassman (Filo), Benedetta Porcaroli (Aurora), Marco Guadagno (Laccio). Da vedere.

Titolo Originale: The Croods: A New Age. Lingua: inglese. Paese di Produzione: Stati Uniti d’America. Anno: 2020. Durata: 95’. Genere: Animazione. Regia: Joel Crawford. Personaggi creati da Kirk De Micco e Chris Sanders. Sceneggiatura: Dan Hageman, Kevin Hageman, Paul Fisher, Bob Logan. Montaggio: James Ryan. Musiche: Mark Mothersbaugh. Scenografia: Nate Wragg. Produttore: Mark Swift. Casa di Produzione: DreamWorks Animation. Distribuzione Italia: Universal Pictures.

