Il W20 a Berlino

Martedì scorso all’ambasciata italiana di Berlino si è tenuto un evento su imprenditoria femminile e finanza. Una delegazione del comitato italiano del W20 è arrivata in Germania per una serie di incontri istituzionali ed eventi pubblici.

Nella capitale tedesca saranno diversi gli incontri che la delegazione italiana, composta da Elvira Marasco, Martina Rogato e Katia Petrini terrà nel corso dei prossimi giorni. L’Ambasciata italiana ospiterà l’evento “Designing future female entrepreneurship – Taking stock from the Italian G20 Presidency”. La conferenza si ispira alle conclusioni del G20 donne di Santa Margherita Ligure e al comunicato finale del “Women20”, che è stato presentato durante il Summit che si è tenuto a Roma lo scorso luglio a alle riunioni dedicate al tema dell’empowerment femminile con uno specifico focus sui settori dell’imprenditoria e della finanza.

All’evento parteciperanno l’Ambasciatore di Italia in Germania, Armando Varricchio, la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Prof.ssa Elena Bonetti, collegata in remoto, la rappresentante della delegazione tedesca del W20 Evelyne De Gruyter, la Capo delegazione italiana del W20, Elvira Marasco, la Sherpa del W20 Martina Rogato, la Presidente mondiale dell’Associazione Imprenditrici (Fcem), Marie-Christine Oghly. L’incontro di martedì è stato moderato dal corrispondente in Italia dell’Handelsblatt, Christian Wermke. Numeroso e attento il pubblico presente che ha partecipato con grande interesse.

