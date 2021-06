Biden in Europa

Il Presidente Biden ha affidato ad una pagina del “Washington Post” il senso politico della sua visita in in Europa. Ha scritto, senza mezzi termini e con parole impegnative, la sua intenzione di ricostruire il legame euroatlantico. Il vertice della NATO a Bruxelles, a cui il Presidente parteciperà, sarà un’occasione per riaffermare la permanente validità dell’Alleanza e rassicurare gli Alleati della ferma decisione degli Stati Uniti di difendere gli ideali di democrazia e di indipendenza che sono alla base di quella che egli ha definito “la più forte e la più “succesful” alleanza della Storia.

Non sono formule retoriche più o meno scontate in occasioni del genere. Il ritorno di Washington all’ortodossia atlantica viene dopo anni di ambiguità trumpiane, che avevano fortemente preoccupato gli Alleati e messo seriamente in causa l’impegno americano in Europa e nel Medio Oriente. Per i prossimi quattro anni, questi dubbi dovrebbero rientrare.

Il momento, del resto, richiede più che mai la solidarietà occidentale. Si deve far fronte alla crescente aggressività russa e all’espansionismo cinese. Per quanto forti, gli Stati Uniti non possono riuscirci da soli: hanno bisogno della cooperazione degli Alleati. Meno che mai, malgrado le utopie sovraniste, possono farlo gli europei.

Solo una forte intesa tra le maggiori economie occidentali può tenere a bada la concorrenza cinese. Solo la complessa struttura militare della NATO in Europa e nel Mediterraneo può contenere le ambizioni di Putin, sorrette da un apparato di forze impressionante. In altre parole, vale ancora quello che ha valso nei 40 anni della Guerra Fredda.

In Europa, Biden incontrerà anche Putin. È impossibile predire cosa uscirà da questo incontro, Sarebbe comunque abbastanza se Putin capisse che l’Occidente, tornato unito, è pronto a fargli pagare il giusto prezzo per il suo avventurismo.

