Teoria e strumenti di strategia aziendale

“La strategia della quale si parla nel libro è un insieme di approcci, di metodi, di logiche”, spiega il docente e partner ENDEVO Andrea Beretta Zanoni nel corso della presentazione online del suo nuovo libro, Strategia e Piano Aziendale, edito da Egea.

“La strategia è stata sviluppata in contesti molto diversi da quello caratterizzante il nostro tessuto economico imprenditoriale, riferendosi quindi a modelli d’impresa più grandi. Questo spesso ha portato, in passato, a considerare la strategia come qualcosa di non facilmente applicabile in contesti piccoli o medi. Questo è stato ovviamente un errore di valutazione. Bisognava infatti tradurre queste logiche, lavoro che in questo volume, con Silvia Vernizzi, abbiamo provato a fare, rivolgendoci alle nostre imprese”.

In un momento di totale incertezza quale quello che il mondo intero sta vivendo per via della pandemia, caratterizzato dalle difficoltà per le imprese di poter pianificare il proprio business, viene immesso sul mercato il libro di Beretta Zanoni e Vernizzi che va a colmare, con quanto contenuto nei suoi 16 capitoli, un gap in Italia rivolgendosi, diversamente da altri testi che hanno per oggetto soprattutto le grandi aziende, in particolar modo alle piccole e medie imprese.

“Negli anni abbiamo capito che i metodi strategici non solo erano importabili – prosegue Beretta Zanoni – ma potevano aiutare quella sintesi tra cultura manageriale e imprenditoriale che oggi poi è sempre più necessaria data l’evoluzione delle nostre imprese” conclude Beretta Zanoni, coadiuvato per l’occasione da Benedetto Tonato, Presidente ENDEVO e Alberto Nardi, Responsabile area credito e finanza Confindustria Vicenza.

Non è mancato nel corso della presentazione online del volume un riferimento diretto alla fase emergenziale che il nostro Paese, come anche gran parte del resto del mondo, sta vivendo. “Contrariamente a quanto si possa pensare, più le condizioni di contesto diventano incerte – ha spiegato il docente dell’Università di Verona – più l’esigenza e il fabbisogno strategico aumentano. Più si percepisce quindi il contesto caotico, più è necessario far strategia. E ogni impresa trova poi la propria modalità per attuare dei piani. Un consiglio quindi – suggerisce l’economista – è quello di non essere assolutamente scoraggiati in questo frangente storico”.

“La strategia aiuta a trovare una sintesi – commenta il Presidente ENDEVO Benedetto Tonato – una condivisione. I piani strategici servono per dare degli obiettivi, ma servono anche a mettere insieme le persone, come ad esempio manager e imprenditore. Quindi, il libro di Beretta Zanoni ha una valenza accademica, ma anche professionale perché fornisce degli input pratici a chi deve operare. Oggi più che mai è necessario che le imprese formulino le proprie strategie. Ogni giorno noi consulenti siamo chiamati ad assistere le imprese. E le medie e piccole son quelle che più necessitano di questi strumenti”.

Il volume di Andrea Beretta Zanoni e Silvia Vernizzi Strategia e Piano Aziendale è già acquistabile nelle migliori librerie e store online edito da Egea.

