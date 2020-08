Vita smeralda (Film, 2006)

Sapore di mare anni 2000. I tempi cambiano, i ragazzi e le mode pure. Non si va più a Lido di Camaiore con i genitori. Si scappa in Costa Smeralda a cercare l’occasione della vita, l’incontro con il vip che ti modifica l’esistenza, che ti fa svoltare. Preferivamo – in tutti i sensi – il Sapore di mare d’una volta, ma questo passa il convento e dobbiamo dire che Jerry Calà rappresenta bene lo squallore che ci circonda.

Vita smeralda con la regia di Calà è un flop al botteghino ma con il tempo acquisterà uno stato di culto, che a mio avviso merita, per la lungimiranza del regista e la grande attenzione al cambiamento del costume. Jerry Calà fa recitare (tutto sommato bene ) tre protagoniste femminili giovanissime: Pedron, Cavallin, Valanzano, che avrebbero meritato maggior fortuna cinematografica – se fossero stati altri tempi – anche se non possono lamentarsi perché lavorano molto nelle fiction televisive. Diversi attori interpretano la parte di loro stessi, a partire da Jerry Calà che sfoggia un’autoironia mica da poco, duettando con un commovente Guido Nicheli (fa tenerezza pensare che è stato il suo ultimo film), mettendo in scena un episodio divertente con protagonisti un magnate russo che dovrebbe finanziare Natale a Mosca (il prossimo film) e un’invadente presunta figlia naturale. Vediamo Umberto Smaila cantare, Lory Del Santo amoreggiare con un ragazzino, Elena Santarelli provare a recitare (è così giovane e bella che va bene lo stesso), DJ Ringo, Lele Mora, Briatore.

La cornice delle vacanze è Porto Cervo, zona vip per eccellenza, dove tre ragazzine d’assalto cercano di far accadere l’evento della vita, tra incontri, delusioni, amori che durano lo spazio d’un mattino e tanti venditori di fumo. Vita smeralda gode di una stupenda fotografia sarda, Jerry Calà è forse più bravo come regista che come attore, perché usa il piano sequenza come un navigato mestierante, mettendo in campo soluzioni di ripresa mai scontate e per niente banali. Il film giunge sul grande schermo dopo molti anni di assenza di Calà dalle scene, la sua ultima regia era stata Gli inaffidabili (1997), le premesse commerciali per un buon successo ci sarebbero tutte, ma il pubblico spesso non premia la qualità. Vita smeralda si rivede volentieri in televisione, dove passa su Cine 34, inaugurando un ciclo dedicato a Jerry Calà.

. . .

Regia: Jerry Calà. Soggetto e Sceneggiatura: Jerry Calà, Gino Capone. Musiche: Angelo Talocci. Casa di Produzione: Medusa, Sky. Distribuzione: Medusa Distribuzione. Durata: 93’. Genere: Commedia. Interpreti: Jerry Calà, Umberto Smaila, Eleonora Pedron, Francesca Cavallin, Benedetta Valanzano, Guido Nicheli, Davide Silvestri, Fabio Fulco, Giorgio Alfieri, Lory Del Santo, Elena Santarelli, Ana Laura Ribas, DJ Ringo, Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Demo Morselli, Flavio Briatore, Lele Mora, Amedeo Goria.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione

[NdR – L’autore dell’articolo ha un suo blog “La Cineteca di Caino”]