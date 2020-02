Vi ricordate Dominique Strauss Khan? Una volta, un po’ di tempo fa era una specie di dio; ex capo del Fondo Monetario Internazionale, a un certo punto per motivi vari diventa indesiderato in Francia; pare avesse una debolezza verso i bei sederi e che le sue pulsioni fossero incontrollabili. Dominique Strauss Kahn al momento ha cambiato continente e si è spostato in Africa.

Il suo declino inizia nel 2011, quando negli Stati Uniti viene accusato di stupro ma poi la cosa rientra; siccome il tipo è uno che si diverte, ecco che viene coinvolto in scandali sessuali in Francia, robe di orge insomma, cosette per palati esigenti. E viene assolto. Ma la sua carriera pubblica è finita; dicono in tanti che la Christine Lagarde sia stata una delle artefici della sua fine, avida di prendere il suo posto. Comunque chissenefrega dei gusti sessuali di DSK, roba antica.

Lui che però è uno bravo si rifà una vita, come si usa dire, e fa anche una bella quantità di danari. Diventa un valido e indispensabile consigliere per molti Capi africani. Addirittura per Raoul Castro, dall’altra parte del globo. Tutto dovuto alla sua esperienza in campo economico, finanziario e politico, che offre dietro lauti compensi ai presidenti africani; è amico e si fa vedere spesso con Denis Sassou Nguesso, capo del Congo dal 1997 e pare lo stia aiutando nella ristrutturazione del debito abissale del suo paese.

Attività molto redditizie per Dominique Strauss Kahn. Secondo le informazioni fondate, riprese dalla stampa africana, la sua società International Parnaso, tra il 2013 e il 2018 ha avuto circa 21 milioni di euro di profitti. Non male davvero.

Comunque bravo DSK; forse un po’ troppo stravagante negli appetiti sessuali; certo quella storia con la cameriera a New York, chissà come sono davvero andate le cose. Il dato di fatto è che la denuncia è caduta nel nulla, appena pochi mesi dopo archiviata per “nulla di fatto”.

E lui ha preso e portato a casa, ha cambiato residenza, nazione, continente e ha ricominciato da capo. Alla faccia di chi gli ha voluto male.

