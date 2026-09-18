BergamoScienza 2026

Torna BergamoScienza, il primo Festival di divulgazione scientifica in Italia, organizzato da Fondazione BergamoScienza, che quest’anno raggiunge la XXIV edizione (dall’1 all’11 ottobre). Oltre 200 appuntamenti gratuiti tra conferenze, laboratori, spettacoli, concerti, mostre ed esperienze interattive, esploreranno il tema scelto quest’anno, Convergenze, coinvolgendo le menti più brillanti del panorama scientifico nazionale ed internazionale.

Apre il festival il 1° ottobre, un incontro a più voci dedicato al tema della cooperazione scientifica. Tre protagonisti e tre storie per raccontare una scienza che, attraverso la collaborazione internazionale contribuisce a costruire fiducia, oltre che conoscenza. Con Piero Genovesi, responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica di ISPRA; Andrea Lausi, direttore scientifico di SESAME, il centro internazionale di ricerca con sede in Giordania, che riunisce studiosi di diversi Paesi del Medio Oriente, e Chiara Montaldo, responsabile medica di Medici Senza Frontiere Italia. Modera il divulgatore scientifico Massimo Polidoro. La serata sarà arricchita da due contributi video di Mazin Qumsiyeh, fondatore dell’Orto Botanico di Betlemme, e Johanssen Obanda, social innovator kenyota.

Sempre sul filo rosso della collaborazione scientifica, chiude il festival, l’11 ottobre, il dialogo tra il fumettista Leo Ortolani, e Paolo Nespoli, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Ci sveleranno – tra ironia, ricordi e curiosità – cosa significa lavorare insieme nella Stazione Spaziale Internazionale, che orbita attorno alla Terra da oltre 25 anni, frutto della collaborazione di più di venti paesi.

Tra gli ospiti più attesi di questa edizione spicca Susumu Kitagawa, Premio Nobel per la Chimica 2025, premiato insieme a Richard Robson e Omar Mwannes Yaghi per la scoperta dei cosiddetti metallorganici: materiali che funzionano come spugne ultra-porose, capaci di catturare anidride carbonica, purificare l’acqua e contribuire a fronteggiare le sfide ambientali (7 ottobre).

Negli oltre 200 appuntamenti gratuiti con ospiti di fama internazionale si parlerà di Spazio, Fisica, Scienze della Terra e dell’ambiente, medicina e neuroscienze, matematica, tecnologia, Intelligenza Artificiale, discipline umanistiche e sociali.

Il programma completo.

[NdR – Si ringrazia Delos-Servizi per la cultura per la segnalazione]

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