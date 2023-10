Jina Mahsa Amini, Premio Sacharov 2023

Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito nel 1988 per onorare le persone e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. È chiamato così in onore del fisico sovietico e dissidente politico Andrei Sacharov e il premio in denaro è di 50.000 euro. La comunità del Premio Sacharov comprende i vincitori del Premio Sacharov e i deputati al Parlamento europeo (MEP). È stata lanciata come rete dal Parlamento europeo nel 2008, quando il Premio Sacharov ha celebrato il suo 20° anniversario. La sua creazione ha riconosciuto il ruolo speciale dei vincitori del Premio Sacharov come ambasciatori della libertà di pensiero, e i suoi membri hanno concordato di intensificare gli sforzi congiunti a sostegno dei difensori dei diritti umani in tutto il mondo attraverso azioni comuni da parte dei vincitori del Premio Sacharov congiuntamente e sotto l’egida della Commissione Europea. La comunità del Premio Sacharov collega ampiamente eurodeputati, vincitori e società civile per aumentare la cooperazione sull’azione in materia di diritti umani a Bruxelles e a livello internazionale. Fornisce un canale di comunicazione in modo che i vincitori e la bandiera del Parlamento affrontino le violazioni e le questioni relative ai diritti umani. I suoi membri tengono regolarmente conferenze di Sacharov in tutta l’UE per aumentare la consapevolezza sulle questioni relative ai diritti umani e stimolare il dibattito pubblico nelle capitali europee.

L’anno scorso, il Parlamento ha assegnato il premio al popolo coraggioso dell’Ucraina, rappresentato dal loro presidente, dai leader eletti e dalla società civile. Quest’anno la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha annunciato la vincitrice 2023 giovedì durante la sessione plenaria a Strasburgo, a seguito della decisione presa dalla Conferenza dei presidenti (presidente Metsola e leader dei gruppi politici). I deputati hanno assegnato il Premio Sacharov 2023 per la libertà di pensiero a Jina Mahsa Amini e al movimento di protesta iraniano “Donna, vita e libertà”. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 13 dicembre 2023 nell’emiciclo del Parlamento europeo a Strasburgo.

Jina Mahsa Amini era una donna curda iraniana di 22 anni. È stata arrestata dalla polizia a Teheran il 13 settembre scorso per aver ignorato le rigide leggi iraniane sull’uso del velo, ed è morta in un ospedale di Teheran tre giorni dopo a seguito di abusi fisici subiti durante la detenzione. La sua morte ha scatenato massicce proteste guidate da donne in Iran; con lo slogan “Donna, vita, libertà”, hanno protestato contro la legge dell’hijab e altre leggi discriminatorie. Nell’ottobre 2022, i deputati hanno chiesto sanzioni contro i funzionari iraniani coinvolti sia nella morte di Jina Mahsa Amini che nella repressione del regime, e hanno espresso il loro sostegno al movimento di protesta pacifico in Iran. Nel gennaio 2023, i deputati hanno chiesto ulteriori sanzioni contro il regime iraniano e l’UE per inserire il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nella sua lista terroristica.

In precedenza, giovedì 12 ottobre, gli eurodeputati delle commissioni Affari esteri e Sviluppo avevano scelto con votazione congiunta i finalisti del Premio Sacharov 2023 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo, nel corso di un incontro congiunto con gli eurodeputati della sottocommissione per i diritti umani. I selezionati sono stati: Mahsa Amini e le donne iraniane sono state nominate dal Partito popolare europeo. La donna curda di 22 anni stava visitando Teheran nel settembre 2022, quando fu arrestata e picchiata dalla cosiddetta polizia morale per aver indossato l’hijab nel modo “sbagliato”. La sua morte, avvenuta pochi giorni dopo, ha scatenato massicce proteste in Iran, con le donne in prima linea. Con lo slogan “Donna, Vita, Libertà” hanno protestato contro la legge sull’hijab e altre leggi discriminatorie.

I Socialisti e Democratici e Renew Europe hanno inoltre nominato Mahsa Amini e il Movimento Donna, Vita, Libertà come rappresentanti della lotta per i diritti delle donne in Iran. Gli attivisti afghani per l’istruzione Marzia Amiri, Parasto Hakim e Matiullah Wesa sono stati nominati da Petras Auštrevičius, Hannah Neumann e altri 57 deputati. Amiri ha fondato la più grande rete di scuole domestiche segrete dell’Afghanistan. Hakim ha contribuito a creare 90 scuole comunitarie nella provincia di Uruzgan. Dopo la presa del potere da parte dei talebani, ha avviato scuole segrete. Wesa, che ha sfidato i decreti talebani e ha continuato a sostenere l’istruzione delle ragazze, è stato rapito cinque mesi fa.

La candidatura del gruppo dei Conservatori e Riformisti europei spetta al popolo filoeuropeo della Georgia e a Nino Lomjaria, ex difensore pubblico della Georgia, per l’impegno profuso nella difesa dei propri diritti e nella salvaguardia della democrazia. In qualità di difensore pubblico, Lomjaria ha sostenuto i diritti delle persone discriminate – coloro che sono fuggiti dalle regioni della Georgia occupate dalla Russia, le minoranze etniche e religiose, i bambini e i disabili – e la libertà di parola.

Il gruppo Identità e Democrazia ha nominato Elon Musk per aver denunciato le pratiche del precedente management di Twitter (ora X) che erano dannose per la libertà di espressione degli utenti. Vuole porre fine a queste pratiche ed è contrario a negare a qualcuno una piattaforma a causa delle sue opinioni politiche.

Il gruppo Verdi/Alleanza libera europea ha nominato Vanessa Nakate, giovane ugandese impegnata nella lotta contro il cambiamento climatico e per i diritti umani. Ha fondato il primo capitolo del movimento per il clima Fridays For Future in Uganda e, con altri giovani in Africa, il movimento Rise Up.

Tilly Metz e altri 42 deputati hanno nominato Vilma Núñez de Escorcia e monsignor Rolando José Álvarez Lagos del Nicaragua. Nuñez lotta da decenni per i diritti umani dei nicaraguensi. Nonostante la persecuzione, rimane nel suo Paese. Álvarez, vescovo di Matagalpa, è stato uno dei critici più espliciti del regime del presidente Daniel Ortega. Nel febbraio 2023, dopo aver rifiutato di lasciare il Paese, è stato condannato a 26 anni di carcere e gli è stata sospesa la cittadinanza.

Le nomination del gruppo di sinistra sono le donne che lottano per l’aborto libero, sicuro e legale: Justyna Wydrzyńska, Morena Herrera e Colleen McNicholas. Wydrzyńska è una difensore dei diritti delle donne polacche e membro dell’Abortion Dream Team, condannata a otto mesi di servizio comunitario per aver aiutato una donna ad abortire in Polonia. Herrera è un’attivista femminista e sociale, che sostiene l’accesso sicuro e legale all’aborto in El Salvador. McNicholas è un ostetrico-ginecologo americano con una solida esperienza nella cura dei pazienti di alta qualità e nella difesa della salute riproduttiva.

La presidente Metsola ha dichiarato: “Il 16 settembre ricorre l’anniversario dell’omicidio di Jina Mahsa Amini in Iran. Il Parlamento europeo è fiero delle donne coraggiose e audaci che continuano a lottare per l’uguaglianza, la dignità e la libertà in Iran. Siamo con coloro che, anche dal carcere, continuano a mantenere in vita il movimento Donna, vita e libertà. Scegliendole come vincitrici del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2023, questa Camera ricorda la loro lotta e continua a onorare tutte coloro che hanno pagato il prezzo finale per la libertà”.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione