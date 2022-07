Italia delle Regioni

Fascicolo Sanitario Elettronico, medici specialisti e investimenti: positive notizie per la Sanità: “Una modernizzazione netta della sanità pubblica che realizza una delle priorità fissate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”, così il Presidente del Molise, Donato Toma – che ha presieduto la Conferenza delle Regioni – ha commentato il via libera delle Regioni (che è stato formalizzato nella Conferenza Stato-Regioni del 6 luglio al Decreto sul “Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale”).

Le risorse per il “Fascicolo sanitario elettronico” – riconducibili alla linea di attività dell’intervento di investimento M6C2 1.3.1 (b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” (complessivamente più di 610 milioni di euro) – ammontano a quasi 299,6 milioni di euro per il potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari e 311,38 milioni per incrementare le competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario.

“Le risorse per l’incremento delle competenze digitali – ha spiegato Toma – dovrà avvenire sulla base della presentazione di un apposito piano operativo da parte delle Regioni. Abbiamo inoltre chiesto al Governo di definire criteri e modalità per omogeneizzare, a livello nazionale, l’erogazione dei contributi a favore degli erogatori privati. Sul fronte della sanità arriva anche un’altra buona notizia. Sono stati sanciti due Accordi in Stato-Regioni per la Rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti per l’anno accademico 2021-2022 e per la determinazione per l’anno accademico 2022-2023 dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo. Il fatto che i contratti di formazione specialistica 2021-2022 siano stati rideterminati in 13.000 è molto positivo”.

“Infine – ha sottolineato Toma – via libera anche ad un’Intesa Stato-Regioni su un decreto di riparto di risorse per investimenti in sanità. Questo Decreto – conclude il presidente del Molise – incrementa il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico (articolo 20 L. 67/1988) di 2 miliardi”.

Per il Fondo progettazione e idee per la coesione territoriale è previsto entro il 18 agosto l’avvio delle procedure. Con la dotazione finanziaria di 161.515.175 euro, il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale persegue due obiettivi: a) sostenere il processo di progettazione su scala locale per favorire la partecipazione dei territori ai bandi attuativi del PNRR e della programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ovvero ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali; b) avviare nuove progettualità per la creazione di un parco progetti consistente, aggiornato, diversificato e innovativo. C’è tempo sino al 18 agosto per avviare la procedura da parte dei 4.844 enti beneficiari potenziali.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione