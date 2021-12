Cos’è la democrazia?

Letteralmente, democrazia significa “governo del popolo”. È però molto difficile, quasi impossibile, che “il popolo” governi direttamente (salvo eccezioni come le Landsgemeinde svizzere in cui le leggi sono votate direttamente dai cittadini). Dai suoi inizi moderni, in Inghilterra, ad oggi, e in ogni parte del mondo democratico, il popolo esercita il suo potere in via mediata, attraverso rappresentanti eletti per un tempo limitato.

In passato, ci sono stati anche regimi che si autodefinivano “democrazie popolari”, che di democratico non avevano nulla, essendo tutto il potere, legislativo, esecutivo e giudiziario, concentrato nelle mani di un ristretto numero di dirigenti comunisti. La caduta del Muro di Berlino ha spazzato via una buona parte di questi regimi, ma ancora alcuni ne restano: Cuba, la Corea del Nord e, ovviamente, la Cina. In verità, la Cina è un caso atipico, perché, a differenza degli altri, ha un’economia in buona parte “capitalista”. Ma tutto nel Paese – politica, stampa, Giustizia – è ferreamente in mano di un gruppo di dirigenti del PC, che nessun cittadino cinese è mai stato chiamato a votare.

Si può discutere se un sistema misto, con un’economia sufficientemente libera – e politica e cultura in regime di dittatura – sia adatto o no a un immenso Paese, con centinaia di etnie e di dialetti, che probabilmente esploderebbe se retto da una democrazia di tipo occidentale. Ma che questo regime si possa definire democratico è del tutto ridicolo. Eppure, è quello che sostiene il governo cinese, con tutto l’apparato di propaganda di cui dispone, in risposta all’iniziativa di Joe Biden di convocare un Summit della democrazia. Secondo i cinesi, in Occidente vige una falsa democrazia, retta dal denaro e dall’interesse privato. La vera democrazia sarebbe quella cinese che ha come obiettivo il bene comune, non interessi settoriali.

Tutto questo apparirebbe assurdo e risibile, se non avessimo presente che uno degli strumenti della propaganda comunista è sempre stato questo: distorcere il significato delle parole e far passare il bianco per nero. Tanto, c’è sempre qualche ingenuo che ci crede.

