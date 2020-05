Questo forzato periodo di clausura ha fatto emergere molti lati positivi e negativi di tutti noi; i negativi sono molto di più e tra questi lati ci metto anche quelli chiamati ormai da tutti, in ogni luogo e ogni lago, “Lati B”. Che tristezza, lasciatemelo dire. Belle ragazze giovani e meno giovani famose o quasi o così così hanno fatto a gara per far vedere come spezzavano la monotonia della loro giornata. E quindi, allenamenti con tute che sembravano sull’orlo di spaccarsi, strategicamente aperte qua e là, sederi offerti al pubblico come capocolli in nome del bello e sodo. Non sono mancate scollature vertiginose di tardone mai assopite in preda a tempeste ormonali sempre più rare.

E poi le più furbette che facevano magistralmente scivolare una spallina, un accappatoio e quindi il guardone medio poteva, aguzzando la vista, immaginare di vedere chissà cosa. Figlie adolescenti esposte come merce di prima qualità in un finto gioco di ruoli amica-mamma.

Una grande tristezza, Donne fatela finita. Perché vi mettete in vendita in questo modo? Capisco quelle che di mestiere fanno le porno star, ma le attrici o showgirl o come le volete chiamare. Perché ci deve essere sempre questo sfrontato richiamo sessuale? Perché non contate sulla vostra bellezza vestita o sul talento se ne avete? Che bisogno c’è di svendervi così e darvi in pasto a squallidi guardoni assetati di biancheria intima?

Perché? Perché scandite la vostra giornata a suon di like a pose a luci rosse? La cosa triste è che ormai queste foto impazzano, alcune sono davvero sempre in posa; e adesso mentre pulisce casa poi mentre dà da mangiare al gatto. Nessuna spolvera mai la libreria oppure legge qualcosa di più lungo di 280 caratteri.

Basta donne. Fate carriera perché siete brave e anche belle, ma non svendete il vostro corpo; non date la possibilità al peggior maschio bieco di ammiccare davanti a tanta carne esposta. Non vi lamentate se poi siete sempre più alla ricerca del posto al sole dopo aver oltrepassato la trentina; anche quegli stilisti amanti del buco della serratura che vi vestono. Non dico di indossare un burka ma almeno scegliete cose normali che non vi costringano a equilibri incredibili per non far vedere le mutande quando accavallate le gambe.

Insomma donne, datevi un contegno. Mostrate la vostra bellezza senza strafare. Mostrate che avete non un Lato B ma tanti lati e tutti meravigliosamente armonizzati al vostro cervello.

