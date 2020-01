Il 4 febbraio arriva nelle librerie La gioia fa parecchio rumore, il nuovo romanzo di Sandro Bonvissuto. Romano fin nel profondo delle viscere, Bonvissuto si divide tra la scrittura e il lavoro da cameriere in un’osteria della capitale.

A distanza di sette anni dall’uscita dell’antologia Scena padre in cui è co-autore e di otto anni dalla pubblicazione di Dentro, la raccolta di racconti con cui si è fatto conoscere nel panorama letterario italiano e non, arriva dunque questo nuovo lavoro di Bonvissuto.

Personalità forte e sensibile allo stesso tempo quella di Bonvissuto, da cui scaturisce una scrittura pulita, schietta, capace di affrontare, con apparente “semplicità”, anche i temi più delicati. Che questo autore fosse al di fuori dei consueti canoni letterari, lontano dai soliti noti, se ne è reso conto Einaudi che, nel 2012, decide di pubblicare Dentro, libro esordiente, nella Supercoralli, collana riservata ai grandi nomi della letteratura italiana ed estera. L’anno seguente Dentro vince il Premio Chiara davanti a Marco Vichi e Mauro Corona.

Con La gioia fa parecchio rumore, Bonvissuto sceglie la fede calcistica, e nello specifico quella giallorossa, come metafora per raccontare l’amore nelle sue variegate forme, le relazioni familiari, le gioie e dolori della vita. Attenzione però a non fare l’errore di considerarlo un libro per appassionati di calcio. In realtà si tratta di una storia intensa vissuta in un microcosmo fatto di padri, nonni, zii, cugini, capace di trasmettere al lettore la vitalità e l’energia tipiche del calcio.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione