Karen Šachnazarov a Verona

La rassegna veronese Incontri con la cultura russa, giunta alla sua undicesima edizione, e quest’anno curata da Luca Peloso, propone una retrospettiva dedicata a uno dei più grandi registi viventi, il russo Karen Šachnazarov, presidente di Mosfilm nonché sceneggiatore e produttore.

Il cineforum – organizzato e promosso dall’Associazione Conoscere Eurasia, il Consolato onorario della Federazione Russa e la casa di produzione Mosfilm, con il patrocinio del Comune di Verona – è stato inaugurato lo scorso lunedì 13 gennaio con la proiezione di uno dei lavori monumentali del regista, il recente Anna Karenina-La storia di Vronsky, adattamento del classico della letteratura russa, proiettato alla sua presenza.

La rassegna proseguirà ogni lunedì, sino al 30 marzo, a Palazzo della Gran Guardia Sala Convegni (3° Piano), alle 20:30, con una selezione di pellicole tra le più suggestive della sua filmografia: da successi internazionali come White Tiger (selezionato per rappresentare la Russia agli Oscar come miglior film straniero nel 2012) a piccoli classici di genere come Città zero e opere di diverso registro come Vanished empire, sulla giovinezza nell’Unione Sovietica degli anni ’70, lo sperimentale L’assassino dello zar, il comico I veleni e Day of the full moon, che concluderà la rassegna il 30 marzo.

“Potrei definire questo regista, sceneggiatore e produttore cinematografico – afferma Antonio Fallico, presidente dell’Associazione Conoscere Eurasia – come una vivente simbiosi della cultura umanistica progressista sovietica e della Russia contemporanea, che ha saputo sopravvivere alla rovina del passato e ad iscriversi nella contemporaneità”.

Al link il programma completo della Rassegna.

©Futuro Europa® Le immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione