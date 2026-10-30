Moncalieri (TO) – E’ in programma fino all’8 novembre la 29’ edizione del Moncalieri Jazz Festival, che si conferma tra gli appuntamenti più significativi del panorama jazzistico nazionale. Sotto la direzione artistica del Maestro Ugo Viola, alla guida della manifestazione fin dalla sua nascita, il Festival rinnova la propria vocazione a intrecciare qualità musicale, sperimentazione e valorizzazione del territorio, con un programma che affianca grandi nomi della scena italiana e internazionale a giovani talenti, progetti originali e iniziative dedicate al benessere sociale, all’accessibilità e alla sostenibilità ambientale.

Il cuore della programmazione concertistica sarà ospitato, dal 5 all’8 novembre, dalle Fonderie Teatrali Limone, con quattro giornate che attraverseranno linguaggi, generazioni e differenti interpretazioni del jazz contemporaneo.

Una parte fondamentale della manifestazione sarà dedicata al welfare culturale, attraverso il progetto “Il Jazz che cura” e la nuova “ImproWelfare Week”, in programma sino al 31 ottobre e il 2 novembre. L’iniziativa esplora le potenzialità dell’improvvisazione musicale come strumento di relazione, partecipazione e benessere, con particolare attenzione ad autismo, Alzheimer e Parkinson. Non una terapia in senso strettamente clinico, ma un percorso che riconosce nella pratica musicale condivisa un’opportunità di ascolto, espressione e costruzione di relazioni.

Il Moncalieri Jazz Festival 2026 è organizzato dal C.D.M.I. APS, con il sostegno della Città di Moncalieri, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT e con la collaborazione delle istituzioni culturali, delle associazioni e delle realtà pubbliche e private coinvolte nel progetto.

Il Programma completo del Festival.

[NdR – Si ringrazia Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations per la segnalazione]

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