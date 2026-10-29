Camera di Consiglio

SULL’ESECUZIONE SPECIFICA DELL’OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO DEFINITIVO – Il caso in esame trae origine da una controversia radicata per ottenere il trasferimento di un appartamento ex art. 2932 c.c., previo pagamento del saldo del prezzo tramite compensazione con il risarcimento danni.

Invero, il promissario acquirente versava acconti per un totale di Euro 72.111,26 a fronte di un prezzo pattuito, in sede di preliminare, al promittente venditore, di Euro 195.000. Il venditore si dichiarava proprietario esclusivo dell’immobile. Tuttavia, durante le trattative, tuttavia, emergeva che l’immobile era in comproprietà anche con la figlia. I venditori non si presentavano al rogito e, nel frattempo, la promittente venditrice vendeva alla figlia un diverso immobile e costituiva un’ipoteca volontaria sull’appartamento. Il promissario acquirente promuoveva, altresì, azione revocatoria.

I venditori aderivano alla domanda ex art. 2932 c.c. (id est l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto), ma chiedevano il rigetto delle domande di risarcimento e di revocatoria. Sia il Tribunale che la Corte D’Appello rigettavano tali richieste, ritenendo l’offerta della promissaria acquirente per il trasferimento dell’immobile inidonea poiché condizionata alla compensazione con i danni. Veniva rigettata anche la domanda di risarcimento per mancata specificazione del danno e l’azione revocatoria per difetto dei presupposti.

Il promissario acquirente, dunque, spiegava ricorso per Cassazione, sulla base di vari motivi di censura denunciando, in particolare, la violazione dell’art. 2932 c.c., poiché la Corte d’Appello avesse escluso l’applicabilità dell’art. 2932 c.c. medesimo per difetto dell’offerta del residuo prezzo come previsto per legge, benché dalle conclusioni della ricorrente emergesse l’offerta del saldo e vi fosse l’adesione delle controparti alla domanda di trasferimento previo pagamento del saldo.

La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato. Richiamando granitica giurisprudenza sul punto, argomentava come segue: “quando le parti di un preliminare di vendita immobiliare hanno convenuto che il pagamento del prezzo debba essere effettuato alla stipulazione del definitivo, il requisito dell’offerta di cui all’art. 2932, comma 2, c.c. deve ritenersi soddisfatto con la proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre, perché in essa necessariamente implicito, con la conseguenza che la sentenza produttrice degli effetti del contratto impone anche il pagamento del prezzo, quale condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia giudiziale”.

Ciò posto, se il pagamento del prezzo è previsto al momento del rogito, l’offerta di cui all’art. 2932 c.c. va considerata implicitamente contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica. Nel caso di specie, la richiesta di compensazione con i danni atteneva alle modalità di pagamento e non rendeva l’offerta inidonea, poiché il giudice può fissare le condizioni per il versamento del prezzo. Ben poteva, dunque, il promissario acquirente ottenere il trasferimento dell’immobile.

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