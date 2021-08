Covid, supporto tecnico dell’Italia all’ASEAN

Il nostro Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) segnala la drammatica situazione che il Sud-Est asiatico sta attraversando, trovandosi ad affrontare una nuova fase della pandemia di COVID-19, caratterizzata da un incremento preoccupante dei contagi e dei decessi, in particolare in Indonesia, Malaysia e Thailandia, specie tra le fasce più vulnerabili della popolazione. L’impegno delle Autorità locali nella lotta alla pandemia si scontra con la limitatezza dei mezzi a disposizione, sia in termini di dosi vaccinali che di materiale sanitario.

In tale contesto, il Ministero sta ricevendo diverse richieste di aiuto da parte dei Paesi dell’ASEAN. Fra questi in particolare l’Indonesia, che ha fatto pervenire alle istituzioni UE e alle Ambasciate degli Stati Membri presenti a Giacarta la lista dei materiali sanitari necessari.

Il Ministero ha pensato di sondare la disponibilità dell’Associazione Italia-ASEAN di predisporre un intervento per l’acquisto del materiale richiesto. In questa fase l’Associazione potrebbe raccogliere le manifestazioni di interesse e trasmettere al MAECI un quadro completo. Ove, sulla base delle informazioni ricevute, emergesse la possibilità di raccogliere un quantitativo significativo di beni, il MAECI potrebbe valutare di organizzare un volo umanitario e farsi carico delle relative spese.

Le imprese e i partner dell’Associazione dovrebbero far pervenire il materiale necessario presso la base di pronto intervento umanitario di Brindisi, gestita dal Programma Alimentare Mondiale, dove il personale incaricato dalla Farnesina di seguire i trasporti umanitari italiani si occuperebbe della presa in carico e della predisposizione per la spedizione. Una volta confermata la fattibilità dell’operazione e prima che si proceda all’acquisto dei beni, il Ministero manderà tutti i dettagli da comunicare alle aziende interessate, che dovrebbero idealmente individuare un punto di contatto per la definizione degli aspetti tecnici della spedizione, in stretto raccordo con i competenti servizi del MAECI.

Tale gesto di solidarietà, oltre a valorizzare il ruolo dell’Associazione nella regione, rappresenterebbe un esempio concreto di sinergia fra istituzioni e società civile nel rafforzamento delle relazioni bilaterali e nella promozione del Partenariato di Sviluppo tra l’Italia e l’ASEAN, che si fonda anche sull’assistenza umanitaria.

