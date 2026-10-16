TMM e Afrovision a Torino

Dal 12 al 15 novembre Creativi Cultural Connections APS porta a Torino due festival distinti per identità e programma: Torino Music Meeting (TMM) e Afrovision. I due festival condividono una visione fatta di creazione, connessioni e circolazione, e l’obiettivo di inserire la città nelle reti internazionali della musica e delle arti performative: portare il mondo a Torino e Torino nel mondo.

Torino Music Meeting (TMM) è l’appuntamento annuale con la musica indipendente internazionale. In questa terza edizione, per quattro giorni artisti, festival, live club e professionisti si incontrano in sei luoghi della città. Il programma comprende concerti, live elettronici, DJ set e showcase aperti al pubblico, più un programma PRO di talk, incontri B2B e tavoli di lavoro. Nel 2026 il festival ospita oltre 50 programmatori internazionali e due focus extraeuropei, Canada e Africa Subsahariana. In questa edizione nasce anche GENESIS, una rete internazionale di centri di creazione, produzione e diffusione.

Afrovision è il festival dedicato alla creatività contemporanea africana e della diaspora. Il programma di questa IV edizione riunisce musica, performance, danza, poesia, arti visive, incontri e pratiche partecipative. La quarta edizione indaga il rapporto tra arte, natura e saperi indigeni. Il Focus Africa Subsahariana porta a Torino professionisti da 12 Paesi africani. La serata inaugurale del 12 novembre presenta Dis-Engage, prima produzione originale intercontinentale del festival, sviluppata tra Italia e Nigeria, che si collega senza interruzioni alla performance GENESIS. Il 13 novembre al Ramo d’Oro inaugura la mostra fotografica Dis-Engage.

[NdR – Si ringrazia per la segnalazione Veronica Sisinni – Ufficio Stampa]

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