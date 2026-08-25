UE, nuove norme anticorruzione

La lotta alla corruzione entra in una nuova fase della costruzione europea. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva, con 581 voti favorevoli, 21 contrari e 42 astensioni, il primo quadro armonizzato di norme penali e preventive dell’Unione contro la corruzione. La direttiva (UE) 2026/1021 introduce standard comuni per la definizione dei reati, le sanzioni e la prevenzione, rafforzando anche la cooperazione tra autorità nazionali ed europee.

Il significato della svolta è soprattutto politico: Bruxelles considera la corruzione non più soltanto come una somma di fenomeni nazionali, ma come una minaccia alla democrazia, allo Stato di diritto, alla concorrenza e alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il nuovo quadro riguarda corruzione attiva e passiva, sia pubblica sia privata, appropriazione indebita, traffico di influenze, ostruzione della giustizia ed esercizio illecito di pubbliche funzioni. L’obiettivo è ridurre le differenze tra gli ordinamenti che possono ostacolare le indagini nei casi transfrontalieri. La cooperazione tra autorità nazionali e organismi come Europol, Eurojust, OLAF e Procura europea viene inoltre rafforzata.

La novità non riguarda soltanto la repressione. Gli Stati membri dovranno adottare strategie nazionali anticorruzione, effettuare valutazione dei rischi e rafforzare le misure relative a conflitti di interesse, trasparenza, finanziamento politico, dichiarazioni patrimoniali e passaggi tra incarichi pubblici e attività private. Anche la protezione di chi segnala gli illeciti viene inserita nel nuovo quadro. L’Unione punta quindi su un modello che combina prevenzione, repressione e cooperazione.

Per l’Italia il passaggio più delicato riguarda l’abuso d’ufficio. La riforma Nordio del 2024 ha abrogato l’articolo 323 del Codice penale e introdotto l’articolo 314-bis sull’indebita destinazione di denaro o cose mobili. La direttiva europea non impone di ripristinare il vecchio abuso d’ufficio, ma introduce l’obbligo di criminalizzare determinate forme di esercizio illecito di pubbliche funzioni, quando consistano in gravi violazioni intenzionali della legge commesse da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie attribuzioni.

È qui che si apre la partita italiana. Il legislatore dovrà verificare se l’attuale ordinamento garantisca una tutela penale sufficiente o se sia necessario introdurre una nuova fattispecie, necessariamente più precisa e circoscritta rispetto al vecchio articolo 323. L’obiettivo sarà evitare un vuoto di tutela nei confronti delle condotte gravemente illecite, senza trasformare ogni scelta amministrativa discutibile in un possibile reato. La direttiva, dunque, non ripristina l’abuso d’ufficio, ma riapre il problema sotto una diversa prospettiva e con un vincolo europeo.

Un’altra verifica riguarderà il traffico di influenze illecite, disciplinato dall’articolo 346-bis del Codice penale e recentemente modificato dalla legislazione italiana. La normativa europea adotta una formulazione più ampia e considera rilevante la promessa, l’offerta o la concessione di un vantaggio indebito finalizzata a esercitare un’influenza impropria su un pubblico ufficiale, senza richiedere che l’influenza venga effettivamente esercitata. Il recepimento potrebbe quindi rendere necessario un adeguamento della disciplina italiana.

Importanti saranno anche le conseguenze per le imprese. La direttiva introduce sanzioni significative per le persone giuridiche e misure che possono arrivare all’esclusione da gare e benefici pubblici, alla revoca di autorizzazioni e all’interdizione dall’attività. Per le società italiane diventerà quindi ancora più importante il sistema della responsabilità amministrativa previsto dal D.Lgs. 231/2001, con possibili aggiornamenti dei modelli organizzativi e delle procedure di compliance. La nuova disciplina interviene inoltre sulla prevenzione e sulla capacità degli organismi nazionali di contrastare la corruzione. L’Italia dispone già dell’ANAC e del Piano nazionale anticorruzione, ma il recepimento europeo potrebbe rafforzare ulteriormente strumenti e controlli su trasparenza, conflitti di interesse, dichiarazioni patrimoniali, lobbying e pantouflage. La questione interessa anche la gestione delle risorse europee e del PNRR, dove tracciabilità, controlli e prevenzione dei conflitti di interesse assumono un’importanza strategica.

Gli Stati membri avranno generalmente 24 mesi per recepire la direttiva, con termini più lunghi per alcune disposizioni relative alla valutazione dei rischi e alle strategie nazionali. Per l’Italia si apre quindi una fase di revisione che toccherà diritto penale, responsabilità delle imprese e prevenzione amministrativa. La vera sfida, tuttavia, non sarà il numero delle nuove norme introdotte, ma la loro efficacia. La corruzione è sempre più transnazionale e può intrecciarsi con criminalità organizzata, flussi finanziari opachi e interessi economici che attraversano più Paesi. L’Unione prova per la prima volta a costruire una risposta comune, fondata su regole condivise e maggiore cooperazione.

A seguito del voto, la relatrice Raquel García Hermida-van der Walle (Renew, Paesi Bassi) ha dichiarato: “Questa legge è storica. La corruzione ha portato al silenziamento di giornalisti, alla morte di cittadini e a vite spezzate. Dietro ogni statistica c’è un nome, una storia e un futuro negato. La corruzione drena inoltre miliardi dalle nostre economie, erode la fiducia nelle istituzioni e mina la democrazia stessa. Se non contrastata, minaccia le fondamenta stesse della nostra Unione. Questa legge serve a difendere l’Europa nel suo nucleo e a rispondere alle esigenze dei cittadini“.

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