Cosa hanno in comune Jimy Hendrix, Bobby Solo e Iva Zanicchi? Niente. O forse qualcosa. Comunque, per un attimo, tutto. Nel 1969 trionfavano tutti e tre. Ma non stavano giocando la stessa partita, né parlavano la stessa lingua.

Da una parte c’era Jimi Hendrix, e molti come lui, che a Woodstock prendeva una chitarra e la trasformava in un oggetto quasi politico, piegando il suono fino a farlo diventare gesto, provocazione, rottura. Dall’altra, in Italia, Bobby Solo e Iva Zanicchi portavano avanti una musica che non voleva rompere nulla, ma accompagnare e tranquillizzare. Era una differenza netta, ma non era una gerarchia, era una fotografia.

L’America, in quel momento, stava spingendo la musica verso un limite nuovo. Il palco non era più solo un luogo di esecuzione, ma uno spazio di trasformazione. Il suono si allungava, si deformava, si espandeva. Non bastava più cantare bene. Bisognava esserci, occupare lo spazio, dominarlo. Hendrix non intratteneva. Imponeva una visione.

L’Italia, invece, restava dentro una tradizione più composta. La canzone aveva ancora una forma precisa, una durata, un equilibrio. Era pensata per essere ascoltata, non per essere attraversata. Non c’era meno intensità, ma c’era meno frattura. La voce restava centrale, la melodia guidava tutto. Non era un limite. Era una scelta culturale, anche inconsapevole. Lucio Battisti era l’eccezione inconsapevole.

E poi c’era un terzo livello, quello che sfugge sempre ai confronti troppo netti. Quello che non finisce nei racconti ufficiali, ma resta nella memoria più concreta. La spiaggia. Perché mentre a Woodstock si faceva la storia e in Italia si faceva la televisione, sotto l’ombrellone si faceva un’altra cosa. Si ascoltava ciò che funzionava davvero. Non ciò che innovava, non ciò che rompeva, ma ciò che restava. I dischi passavano di mano, i mangiadischi gracchiavano, la sabbia entrava ovunque, e la musica diventava un sottofondo continuo, quasi inconsapevole.

È lì che il confronto cambia. Perché Hendrix lo si guarda, lo si subisce, lo si ricorda come un evento. Ma quelle canzoni italiane si cantano ancora senza accorgersene. Non hanno bisogno di essere capite. Funzionano. Entrano e restano.

Il punto, allora, non è stabilire chi fosse più avanti. Nel 1969 la musica non era una linea unica, ma un campo aperto. C’era chi cercava di cambiarla e chi la rendeva abitabile. Due funzioni diverse, entrambe necessarie.

Hendrix rappresentava la tensione verso il nuovo. Bobby Solo e Iva Zanicchi la continuità di un linguaggio che non voleva perdere il contatto con chi ascoltava. E in mezzo, quasi senza farsi notare, la musica che davvero accompagnava la vita quotidiana, quella che non pretendeva nulla ma otteneva tutto.

Forse è proprio qui la chiave. Le rivoluzioni si ricordano. Le abitudini restano. E mentre il 1969 americano è diventato un simbolo globale, quello italiano continua a vivere in modo più discreto, meno celebrato, ma più persistente. Non nei grandi racconti, ma nei dettagli. In una melodia che torna senza essere chiamata, in un ritornello che riemerge senza sforzo.

Alla fine, non vince chi cambia tutto. Vince anche chi riesce a restare. E quell’estate, sotto lo stesso sole, entrambe le cose accadevano insieme.

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