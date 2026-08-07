Cittadella (PD) – Il festival Cittadella Jazz allunga il passo: la sua sesta edizione si estenderà su ben cinque giornate consecutive dal 28 agosto al 1° settembre, ognuna con una molteplicità di eventi. I concerti saranno il fulcro della programmazione ma non il solo aspetto della jazz life esplorato dal festival: ci sarà spazio, infatti, anche per le arti figurative (con una mostra fotografica dal 3 agosto al 1° settembre a Palazzo Pretorio con scatti di Roberto Cifarelli, Gabriella Piccolo e Massimo Di Vinci) e soprattutto per un’articolata offerta didattica, una novità per il festival.

I dieci live in programma (la maggior parte dei quali è a ingresso libero) presentano una ricercata selezione del miglior jazz nazionale: da Raphael Gualazzi a Petra Magoni con Mauro Ottolini, Enrico Pieranunzi assieme a Michele Polga, gli Elektro Dixie. Formazioni nelle quali il virtuosismo è al servizio dell’espressività, e dove lo spirito d’amicizia e collaborazione tra artisti dà vita a incontri sonori sorprendenti.

Cittadella Jazz, con la direzione artistica di Valerio Galla, è organizzato dall’Associazione Culturale Miles (in ‘gemellaggio’ organizzativo con la struttura del Padova Jazz Festival), con il patrocinio e il contributo del Comune di Cittadella e la collaborazione di Pro Cittadella. Radio Cafè, media partner del festival, sarà presente con una postazione per trasmissioni in diretta da Palazzo Pretorio.

Serate in piazza: la centralissima Piazza Pierobon torna a essere il fulcro del festival, ospitando tutte le sere il concerto principale del cartellone quotidiano (mentre in caso di maltempo gli spettacoli si terranno al Teatro Sociale).

Programma completo Cittadella Jazz 2026.

[NdR – Si ringrazia Daniele Cecchini-Ufficio stampa per la segnalazione]

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