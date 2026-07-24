Amii Stewart al Padova Jazz Festival 2026

Amii Stewart sarà protagonista di un concerto che farà da anteprima, il 10 ottobre al Gran Teatro Geox di Padova, alla ventottesima edizione del Padova Jazz Festival (in programma da 22 ottobre all’8 novembre).

Cantante, ballerina e attrice statunitense di fama internazionale, Amii Stewart ha raggiunto il successo planetario nel 1979 con Knock on Wood, diventato un inno delle discoteche dell’epoca. Da allora la sua voce potente e la sua carismatica presenza scenica hanno affascinato numerose generazioni di fan: una carriera lunga e prolifica grazie alla capacità della Stewart di reinventarsi rimanendo sempre un punto di riferimento per il panorama musicale contemporaneo.

A Padova, Amii Stewart torna sul palco con un concerto che ripercorre le sue più grandi hit e alcuni classici del R&B, il tutto riproposto in una veste musicale inedita. Nella scaletta risalteranno quindi le celebri canzoni che hanno contraddistinto il suo percorso musicale come Knock on Wood, Friends, Try Love, Grazie perché, Love Ain’t No Toy, insieme a nuove interpretazioni di brani indimenticabili come Ain’t Nobody di Chaka Khan, Use Me di Bill Withers, Sexual Healing di Marvin Gaye, I Wanna Be Your Lover di Prince e molte altre. In programma anche nuove canzoni come Mama, Funk e l’ultimo singolo Grace, che rivela un lato più intimo e contemporaneo dell’artista.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova e l’Assessorato alla Cultura della Regione Veneto, con il contributo di Bosco Costruzioni e di Volksbank e con il sostegno del Ministero della Cultura.

[NdR – Si ringrazia Daniele Cecchini-Ufficio stampa per la segnalazione]

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