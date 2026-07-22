I profumi di Madame Walberg (Film, 2019)

Una commedia francese poetica e ben sceneggiata da un regista come Grégory Magne (secondo lungometraggio) che non conoscevo prima di vedere questo lavoro, ma che impressiona positivamente per tecnica di riprese e scrittura filmica. È la storia di un incontro tra due solitudini, in realtà tra due mondi lontanissimi che solo il caso porta a incrociare le rispettive esistenze.

Madame Walberg (Emmanuelle Devos) è una donna austera dell’alta borghesia, poco sociale e per niente propensa a considerare il prossimo; Guillaume Favre (Grégory Montel) è un autista prossimo al licenziamento (ha perso troppi punti sulla patente), separato dalla moglie e in lotta per l’affidamento della figlia di dieci anni con la quale ha un buon rapporto. L’occasione dell’incontro è data da un viaggio insieme con la scoperta di reciproci interessi, con la donna che poco a poco comincia ad aprirsi e ad accettare il mondo del compagno d’avventura. Il naso speciale di cui è dotata Madame Walberg ricorda la dote del protagonista de Il profumo di Suskind, ma qui la caratteristica singolare è che la donna soffre di una malattia psicologica ricorrente che la porta a perdere l’olfatto speciale che le serve per lavorare nel campo dei profumi. Un film che si guarda volentieri, piccolo ma intenso, nel quale spiccano l’amore paterno per una figlia contesa, il rapporto tra due persone che cominciano ad apprezzare le rispettive diversità, la caparbietà di chi cerca di non cedere alle prime difficoltà.

Fotografia luminosa e grigia con ampie panoramiche marine e cittadine, montaggio compassato ma non troppo (100’ essenziali), colonna sonora suadente, ambientazione in Borgogna (luogo natale del regista) perfetta. Il film è uscito in Francia con il titolo Les Perfums, presentato al festival di Saint-Jean-de-Luz, distribuito in Italia (poco e male) solo nel 2021 (anteprima al Palazzo Reale di Milano), si è visto grazie a Rai 3 (27 giugno 2024) e per pochi giorni su Rai Play. Noi l’abbiamo visto su Rai 5, canale benemerito che passa i film senza pubblicità. Adesso crediamo che sarà reperibile su Rai Play senza scadenza. Da vedere.

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Regia: Grégory Magne. Soggetto e Sceneggiatura: Grégory Magne. Fotografia: Thomas Rames. Montaggio: Gwen Mallauran, Beatrice Herminie. Musiche: Gaёtan Roussel. Produttori: Marie Lecoq, Frederic Jouve. Case di Produzione: Les Films Velvet, France 3 Cinéma, France Télévisions. Distribuzione (Italia): Satine Film. Genere: Commedia. Durata: 100’. Paese di Produzione: Francia, 2019. Lingua. Francese. Titolo Originale: Les Parfums. Interpreti: Emmanuelle Devos (Anne Walberg), Grégory Montel (Guillaume Favre). Gustave Kervern (Arsène), Zéli Rixhon (Léa Favre), Sacha Burdo (Ranio), Sergi López (Patrick Ballester), Jeanne Arènes (giudice), Pauline Moulène (Jeanne), Olivier Broche (Bourigault).

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