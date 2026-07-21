Irlanda, Semestre di Presidenza Consiglio UE

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 l’Irlanda assume la presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea, raccogliendo il testimone da Cipro e inaugurando il nuovo trio di presidenze che proseguirà con Lituania e Grecia nel corso del 2027. Si apre così un ciclo di diciotto mesi destinato a incidere profondamente sull’avvio della nuova legislatura europea, chiamata a tradurre in iniziative concrete le priorità della Commissione e del Parlamento insediatisi dopo le elezioni europee. Il semestre irlandese assume quindi un valore che va oltre la tradizionale alternanza semestrale alla guida del Consiglio. Come primo Paese del trio, Dublino ha il compito di imprimere il ritmo ai lavori dell’Unione, costruire i primi compromessi tra gli Stati membri e predisporre il terreno sul quale si svilupperà l’azione delle successive presidenze di Lituania e Grecia.

Il motto scelto dalla presidenza, Ní neart go cur le chéile – “Non c’è forza senza unità” – sintetizza efficacemente l’approccio che l’Irlanda intende adottare nei prossimi sei mesi. L’antico proverbio gaelico richiama il valore della cooperazione e della ricerca del consenso, elementi che da sempre caratterizzano la diplomazia irlandese all’interno delle istituzioni europee. Non è soltanto uno slogan politico, ma anche un simbolo identitario: sarà infatti la prima presidenza di turno dopo il pieno riconoscimento dell’irlandese come lingua di lavoro dell’Unione europea, ottenuto nel 2022. La valorizzazione della lingua gaelica accompagnerà numerosi eventi istituzionali e culturali organizzati durante il semestre, riaffermando la diversità linguistica come uno dei principi fondanti del progetto europeo.

Il programma presentato dal governo guidato dal Taoiseach (Primo Ministro) Micheál Martin si sviluppa attorno a tre pilastri strettamente collegati tra loro: competitività, valori e sicurezza. Tre parole chiave che riflettono le sfide che l’Unione è chiamata ad affrontare in una fase storica nella quale crescita economica, transizione tecnologica, stabilità democratica e sicurezza internazionale non possono più essere considerate politiche separate.

La competitività costituisce probabilmente il cuore dell’intera agenda. Negli ultimi anni il dibattito europeo si è progressivamente concentrato sulla necessità di ridurre il divario con Stati Uniti e Cina in termini di innovazione, investimenti e produttività. L’Irlanda, la cui economia è profondamente integrata nelle filiere globali e ospita le sedi europee di numerose multinazionali tecnologiche, intende favorire una nuova stagione di semplificazione normativa per ridurre gli oneri amministrativi sulle imprese e accelerare gli investimenti nei settori strategici. Particolare attenzione sarà dedicata al completamento del Mercato unico, allo sviluppo dell’Unione dei risparmi e degli investimenti e al rafforzamento dell’accesso ai capitali necessari per finanziare innovazione, intelligenza artificiale e trasformazione digitale.

La trasformazione digitale rappresenterà uno dei dossier più significativi del semestre. Forte della propria esperienza come hub europeo delle grandi piattaforme tecnologiche, Dublino punta ad accompagnare l’attuazione del Digital Services Act e del Digital Markets Act, favorendo al tempo stesso l’adozione dell’intelligenza artificiale attraverso regole comuni che garantiscano innovazione e tutela dei diritti fondamentali. Tra gli obiettivi figurano inoltre la definizione di nuovi standard europei in materia di cybersicurezza, il rafforzamento degli spazi europei dei dati e il sostegno alla ricerca scientifica, alle università e alle imprese innovative, nella convinzione che la competitività europea dipenderà sempre più dalla capacità di trasformare la conoscenza in sviluppo economico.

Il terzo pilastro del programma riguarda la sicurezza, interpretata in senso ampio. Non soltanto difesa militare, ma anche sicurezza economica, energetica, digitale e infrastrutturale. L’Irlanda dovrà accompagnare l’attuazione delle iniziative europee destinate a rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento, proteggere le infrastrutture critiche e consolidare la cybersicurezza dell’Unione. Parallelamente continueranno i lavori sulla sicurezza energetica, con particolare attenzione alla diversificazione delle fonti e allo sviluppo di sistemi sostenibili in grado di ridurre la volatilità dei prezzi e la dipendenza da fornitori esterni.

Tra i dossier politicamente più delicati spicca la negoziazione del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, il bilancio a lungo termine dell’Unione europea. Sarà uno dei confronti più complessi dei prossimi mesi, chiamato a conciliare esigenze spesso divergenti: finanziare nuove priorità come difesa, innovazione, transizione digitale e cambiamento climatico senza compromettere politiche storiche quali la Politica Agricola Comune e i fondi di coesione.

Anche la politica estera occuperà una posizione centrale. Dublino considera l’allargamento dell’Unione un investimento strategico per la stabilità del continente e intende favorire progressi nei negoziati con Montenegro, Albania, Ucraina e Moldova. Parallelamente proseguirà il sostegno europeo all’Ucraina di fronte all’aggressione russa, mentre sul Medio Oriente la presidenza continuerà a sostenere la prospettiva della soluzione dei due Stati come base per una pace duratura.

Non meno impegnativa sarà l’attuazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo. Dopo l’approvazione delle riforme legislative, il semestre irlandese dovrà coordinare le prime fasi applicative del nuovo sistema, favorendo la cooperazione tra gli Stati membri, rafforzando Frontex e sviluppando partenariati con i Paesi di origine e di transito, nel tentativo di coniugare controllo delle frontiere, solidarietà europea e tutela dei diritti fondamentali.

Nel corso dei sei mesi di presidenza l’Irlanda ospiterà ventidue riunioni ministeriali informali, oltre duecentocinquanta incontri tecnici e il vertice informale dei capi di Stato e di governo previsto per novembre. Saranno appuntamenti decisivi per verificare la capacità della presidenza di costruire compromessi su dossier destinati a influenzare l’intera legislatura europea.

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