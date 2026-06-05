FestivalFlorio 2026

Dal 28 giugno al 5 luglio, l’isola di Favignana accoglie una nuova edizione di FestivalFlorio, il festival culturale delle Isole Egadi. Nato nel 2012, il progetto cresce anno dopo anno come spazio di incontro tra arti, persone e idee, trasformando l’isola in un palcoscenico diffuso dove musica, teatro, letteratura e dialoghi d’autore si intrecciano in un racconto contemporaneo del Mediterraneo.

Il Festival si sviluppa a Favignana, con appendici anche a Marettimo e Levanzo, coinvolgendo luoghi simbolici, architetture storiche e spazi affacciati sul mare. Il programma unisce concerti, spettacoli, incontri, masterclass e percorsi enogastronomici, costruendo un calendario aperto e trasversale. Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Il Sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto: «Il FestivalFlorio rappresenta un elemento centrale per la crescita culturale e turistica delle Egadi. È un progetto che valorizza il territorio, crea connessioni e offre occasioni di incontro tra comunità e pubblico, rafforzando l’identità dell’isola attraverso la cultura».

Il direttore artistico Giuseppe Scorzelli: «Abbiamo costruito un programma che mette in relazione linguaggi diversi, dalla musica alla parola, coinvolgendo artisti di generazioni e percorsi differenti. L’idea è quella di sviluppare un dialogo continuo tra artisti, pubblico e luoghi, mantenendo una forte attenzione alla qualità e all’apertura internazionale».

Cuore della manifestazione è il Premio Favignana, assegnato a personalità che si distinguono per il loro contributo artistico e civile. L’edizione 2026 si apre domenica 28 giugno con la consegna del Premio per il Teatro a Leo Gullotta, negli spazi dell’Ex Stabilimento Florio.

Il Programma nel dettaglio.

[NdR – Si ringrazia Elisabetta Castiglioni – Press Office & Public Relations per la segnalazione]

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