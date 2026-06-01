Italia delle Regioni

SPECIALE OTTANT’ANNI DELLA REPUBBLICA – Saranno oltre cento i Comuni italiani protagonisti delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica promosse dalla Presidenza della Repubblica con la collaborazione di Anci, Rai e Siae. Il 2 giugno le comunità locali si ritroveranno in piazze, teatri e luoghi simbolo per seguire su Rai 1 lo spettacolo “I volti della Repubblica” da Piazza del Quirinale.

“Celebrare gli ottant’anni della nostra Repubblica significa onorare le radici profonde della nostra democrazia, radici che affondano proprio nella vita quotidiana delle nostre comunità. Come Anci, siamo orgogliosi dell’adesione straordinaria dei Comuni italiani: dai giovani a cui trasmettiamo i valori della Carta Costituzionale alle piazze di grandi e piccole città che si collegheranno idealmente con il Quirinale, il 2 giugno dimostreremo che l’Italia è unita, coesa e orgogliosa della sua storia”, ha affermato il presidente dell’Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Stiamo collaborando con la Presidenza della Repubblica per una mobilitazione delle comunità”, ha spiegato da parte sua il segretario generale dell’Anci Veronica Nicotra, sottolineando la forte adesione registrata nei territori. “Oltre ai maxischermi per assistere allo spettacolo, i sindaci stanno organizzando anche iniziative proprie per coinvolgere i cittadini. Ci saranno concerti, proiezioni di film, musica e momenti di spettacolo. Saranno coinvolti tanti giovani, tanti studenti e tante comunità”.

A Roma, cuore delle celebrazioni nazionali, è previsto un grande evento serale in Piazza del Quirinale con artisti, musicisti, attori e intellettuali protagonisti di una serata speciale trasmessa in diretta dalla Rai. Evento previsto anche in Piazza Navona.

A Napoli, il Comune guidato dal sindaco e presidente Anci Gaetano Manfredi affiancherà alle celebrazioni istituzionali un articolato programma culturale e partecipativo. In Piazza del Plebiscito si terrà la tradizionale cerimonia dell’Alzabandiera con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica a cittadini distintisi per il loro impegno civile e professionale. La giornata proseguirà al Teatro San Carlo con il concerto “Per gli 80 anni della Repubblica”, aperto alla cittadinanza. In serata, il Teatro San Carlo ospiterà anche la proiezione in diretta dell’evento dal Quirinale alla presenza del Capo dello Stato.

Il Comune di Milano organizzerà la proiezione de “I volti della Repubblica” nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in uno spazio di partecipazione collettiva. Eventi di rilevo anche nelle piazze di Torino, Bologna e Palermo.

Genova aprirà alla cittadinanza il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, con l’esposizione di documenti storici e opere simboliche della memoria democratica della città.

A Cagliari, prima della diretta Rai, sono previsti momenti musicali, un approfondimento sui valori della Costituzione con gli studenti e la distribuzione gratuita di copie della Carta costituzionale.

A Brescia, accanto alla diretta Rai dal Quirinale, la giornata sarà scandita dalla cerimonia istituzionale, dal concerto della banda cittadina, da un talk sugli 80 anni della partecipazione femminile alla vita democratica e dalla mostra fotografica “Le ritratte delle Madri costituenti”.

A Firenze, in Piazza della Signoria, i momenti istituzionali saranno accompagnati dalla proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi e dalla diretta televisiva dell’evento dal Quirinale. A Perugia saranno coinvolti scuole, conservatorio e cittadinanza con letture, testimonianze, concerti e la consegna della Costituzione ai neomaggiorenni.

Da Campobasso ad Ancona, da Asti a Lecce, il programma si allargherà a cerimonie istituzionali, concerti, visite guidate, proiezioni e iniziative dedicate a giovani e scuole, confermando il ruolo dei Comuni come luoghi vivi della memoria repubblicana e della partecipazione civile.

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