Non è un libro sulla tecnologia Homo Googlis 3.0 – L’essere ancora umano e il sistema di Gianni Dell’Aiuto (Ed. Efesto). È un libro sull’uomo dopo la tecnologia. L’autore osserva una società nella quale l’essere umano ha smesso lentamente di decidere il ritmo della propria vita, adattandosi invece a quello degli algoritmi, delle notifiche e dell’informazione istantanea.

L’Homo Googlis non è il ragazzo chiuso in camera davanti a uno schermo. È molto peggio: è ciascuno di noi quando confonde la ricerca con la conoscenza, la velocità con il pensiero, la connessione con la comprensione.

Il pregio del libro è che non indulge né nel tecnofobismo né nella nostalgia. Dell’Aiuto non propone fughe dal presente. Descrive una mutazione già avvenuta. E lo fa con uno stile diretto, provocatorio e spesso volutamente scomodo.

Più che un saggio sul digitale, Homo Googlis 3.0 sembra a tratti un piccolo manuale antropologico dell’uomo contemporaneo. Con una domanda implicita che resta addosso anche dopo l’ultima pagina: il sistema lo stiamo usando noi… o sta usando lui noi?

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione