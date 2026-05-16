Sentimental Value (Film, 2025)

Joachim Trier è uno dei registi scandinavi più interessanti della sua generazione, un autore completo che pare aver metabolizzato a dovere la lezione di Ingmar Bergman per costruire un personale discorso legato alle relazioni familiari e al mondo dell’arte.

Il film è accompagnato da una suadente voce fuori campo che racconta gli eventi passati non contenuti nella storia. Si comincia dal funerale della madre, dove Nora (Reinsve) e la sorella minore Agnes (Lilleaas) sono sorprese nel rivedere il padre Gustav (Skarsgard) – affermato regista settantenne – che era andato via di casa quando erano due bambine. Gustav ha in mente un nuovo film, dopo quindici anni ha scritto una sceneggiatura – dedicata alla figlia Nora – e vorrebbe che fosse lei l’attrice principale. Nora rifiuta, preferisce recitare a teatro, inoltre non riesce a parlare con il padre che ritiene responsabile di tutte le sue debolezze e delle frequenti crisi psicologiche.

Il film fonde in un solo personaggio l’esperienza di guerra della madre e la fragilità della figlia, ma nella storia c’è anche il regista, come c’è la figlia minore. Una sequenza – tipica del cinema di Bergman a metà strada tra l’onirico e il fantastico – a un certo punto mette in primo piano un volto che cambia connotati, modificandosi dal padre alle due figlie. Gustav prova a far recitare la parte alla statunitense Rachel Kemp (Fanning) ma l’esperimento non funziona, il personaggio non risulta espresso come il regista vorrebbe. Alla fine, Agnes legge la sceneggiatura e convince Nora ad accettare la parte, ricomponendo alcuni dissidi familiari proprio grazie al cinema.

Sentimental Value (Il valore dei sentimenti) ha vinto il Premio della Giuria a Cannes ed è stato candidato agli Oscar – con pieno merito – in rappresentanza del cinema norvegese. Impostazione teatrale della sceneggiatura (scritta dal regista insieme a Eskil Vogt) che si basa su dialoghi secchi e profondi; fotografia (Kasper Tuxen) glaciale e luminosa di Oslo e di una località marina francese (dove si tiene la retrospettiva del cinema di Gustav); montaggio compassato (Olivier Bugge Couttè) per un film impaginato in 133 minuti che non fa sentire la fatica, vista la profondità e l’intensità dei sentimenti. La regia di Joachim Trier è perfetta, la macchina da presa si muove in angusti interni tra piano sequenza (parte finale) e macchina a mano, le riprese sono originali e dotate di intrinseca poesia.

Gli attori sono tutti molto bravi, soprattutto la protagonista Renate Reinsve, che interpreta un’attrice di teatro, quindi – scusatemi il bisticcio linguistico – deve recitare mentre recita. Bene anche Elle Fanning nei panni dell’attrice statunitense che non si trova a suo agio nella parte assegnata; diligente per tutto il film e preparata a recitare un commovente dialogo finale Inga Lilleaas (sorella minore), mentre è credibile Stellan Skarsgard come padre assente e regista ispirato. I temi di fondo ricalcano il cinema di Bergman, si focalizzano sui rapporti familiari, affrontando la relazione padre-figlia e il mondo coniugale, permeato di incomunicabilità tra uomo e donna, per affermare la poca solidità di un matrimonio nel caso in cui il marito sia un artista.

Metacinema, perché si fa cinema sul cinema – se vogliamo anche sul teatro – molto spesso il montaggio alterna sequenze di vita reale a parti scenografiche recitate sulla scena e sul set cinematografico. Finale emblematico con la macchina da presa che allarga la scena e mostra tutti i trucchi del cinema e lo spaccato teatrale dove sono state girate le sequenze in interni. Colonna sonora bellissima di Hania Rani, composta da suadenti parti classiche, brani rock e musica dai toni cupi per sottolineare i momenti di disperazione dei protagonisti. Una storia familiare che indaga sia il mondo del cinema sia quanto l’assenza di un padre possa turbare la crescita delle figlie.

Un film da vedere, consigliato agli autori italiani, utile per capire come va scritta una sceneggiatura realistica (credibile) che parli di sentimenti. Visto in provincia al Cinema Astra di Follonica. Non ve lo perdete!

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Regia: Joachim Trier. Soggetto e Sceneggiatura: Joachim Trier, Eskil Vogt. Fotografia: Kasper Tuxen. Montaggio: Olivier Bugge Coutté. Musiche: Hania Rani. Scenografia: Jorgen Stangebye Larsen. Costumi: Ellen Ystehede. Produttori: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar. Case di Produzione: Mer Film, Eye Eye Pictures, MK2 Productions, Lumen, Zentropa, Komplizen Film, BBC Films, Film i Väst, Oslo Film Fund, Arte France Cinéma, Mediefondet Zefyr, Alaz Film. Distribuzione (Italia): Teodora Film, Lucky Red. Titolo originale: Affeksjonsverdi. Lingua Originale: Norvegese, Danese, Inglese, Svedese. Paesi di Produzione: Norvegia, Danimarca, Svezia, Francia, Germania. Anno 2025. Durata: 133’. Genere: Drammatico. Interpreti: Renate Reinsve (Nora Borg), Stellan Skarsgard (Gustav Borg), Inga Ibsdotter Lilleaas (Agnes Borg Pettersen), Elle Fanning (Rachel Kemp), Anders Danielsen Lie (Jakob), Jasper Christensen (Michael), Lena Endre (Ingrid Berger), Cory Michael Smirh (Sam), Catherine Cohen (Nicky), Andreas Stoltenberg Granerud (Even Pettersen), Oyvind Hesjedal Loven (Erik Pettersen), Lars Varinger (Peter).

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