Berlino 1933, il rogo dei libri

Il 10 maggio 1933, nell’Opernplatz (oggi Bebelplatz) di Berlino, davanti all’università, migliaia di libri furono gettati nel fuoco in piazza. Non fu un gesto improvvisato. Fu un atto organizzato, rituale, pubblico. Studenti, professori, funzionari, milizie. Il regime di Adolf Hitler aveva già consolidato il potere; Joseph Goebbels trasformò il rogo in un teatro ideologico: “contro lo spirito non tedesco”.

Freud, Mann, Brecht, Marx, Remarque. Non si trattava solo di autori ebrei o marxisti. Si trattava di ciò che disturbava l’ortodossia. Il bersaglio reale non erano i volumi, ma la pluralità. Il libro era materia combustibile; l’oggetto politico era il perimetro del pensiero ammissibile.

Un rogo è un gesto estremo, ma la sua logica è semplice: sottrarre un’idea allo spazio pubblico. Stabilire che alcune parole non meritino di essere ascoltate. Non confutate, non criticate: eliminate. È qui che la data del 10 maggio diventa meno storica e più strutturale. Oggi nessuno brucia pile di libri nelle piazze europee. Le fiere del libro sono affollate, gli stand sono aperti, i programmi si susseguono. Le università ospitano convegni, le Camere parlamentari calendarizzano audizioni. Formalmente, il pluralismo è intatto.

E tuttavia accade che una casa editrice venga contestata fino a rendere impraticabile la sua presenza a una fiera. Accade che un dibattito venga impedito in un’aula universitaria perché ritenuto “inopportuno”. Accade che un intervento parlamentare venga interrotto o che si tenti di impedirne lo svolgimento per ragioni morali o identitarie.

Non è la stessa cosa. Non c’è un regime totalitario, non c’è un apparato repressivo che istituzionalizza il silenzio. Le proporzioni storiche non sono comparabili e sarebbe intellettualmente scorretto sostenerlo. Ma la struttura logica merita attenzione. Quando si passa dall’idea “non condivido ciò che dici” all’idea “non devi poterlo dire”, si compie uno slittamento. Non si è più nel campo del confronto, ma in quello della delimitazione. Non si tratta più di convincere, ma di escludere.

Il rogo del 1933 fu il momento in cui lo Stato si arrogò il diritto di definire ciò che poteva essere pensato. Oggi, in contesti democratici, la dinamica è più sottile e spesso nasce dal basso: gruppi, collettivi, associazioni che chiedono la rimozione di una voce perché ritenuta offensiva, pericolosa, indegna di cittadinanza culturale. La motivazione può essere opposta. L’intenzione può essere dichiaratamente etica. Ma il meccanismo presenta un’analogia funzionale: restringere lo spazio del dicibile.

La democrazia liberale non si misura dalla qualità delle idee che ospita, ma dalla capacità di tollerare anche quelle che disturbano. È un sistema fragile proprio perché non seleziona a priori il contenuto del discorso. Si affida al conflitto argomentativo, non alla soppressione preventiva.

Bruciare un libro è un atto visibile, brutale, inequivocabile. Rendere impraticabile un dibattito è un atto meno spettacolare. Non produce cenere. Produce silenzio. E il silenzio è più difficile da fotografare. In un’epoca digitale, poi, la sottrazione può avvenire senza fiamme. Un contenuto può essere sommerso, escluso, delegittimato, reso tossico al punto da impedirne la circolazione. Non c’è un falò, ma c’è una pressione. Non c’è una piazza in fiamme, ma c’è una piazza che si svuota. La storia non si ripete mai identica. Non lo fa nelle forme, nei simboli, nei protagonisti. Ma a volte conserva le sue categorie: inclusione ed esclusione, parola e interdizione, confronto e silenziamento.

Il 10 maggio 1933 ci ricorda che il controllo della cultura precede sempre il controllo della società. Non perché ogni protesta sia un preludio autoritario. Non perché ogni contestazione sia censura. Il dissenso è parte della libertà.

Il punto è un altro: la differenza tra contestare un’idea e impedire che venga espressa. Nel primo caso si rafforza il sistema. Nel secondo lo si indebolisce, anche quando lo si fa in nome di valori condivisibili. Perché la forza di una comunità aperta non sta nella capacità di selezionare ciò che può essere detto, ma nella capacità di sopportare il confronto, anche quando è scomodo.

I libri del 1933 furono bruciati in una notte illuminata dalle fiamme. Le democrazie non hanno bisogno di fuoco per restringere il dibattito. A volte basta convincersi che alcune parole siano troppo pericolose per essere ascoltate.

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