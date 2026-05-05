Il Premio LUX del pubblico 2026 (LUX Audience Award) si conferma uno degli appuntamenti più significativi per il cinema europeo contemporaneo, capace di coniugare qualità artistica, impegno sociale e partecipazione democratica. Promosso dal Parlamento europeo insieme alla European Film Academy, il premio si è concluso confermando il cinema come il più potente strumento di empatia e dialogo tra i cittadini dell’Unione Europea. Celebrata il 14 aprile scorso presso l’emiciclo del Parlamento Europeo a Bruxelles, questa edizione ha segnato un punto di svolta per l’inclusione, premiando un’opera che dà voce (e silenzio) a una realtà spesso invisibile e rappresenta un unicum nel panorama cinematografico internazionale, poiché il vincitore viene scelto congiuntamente da cittadini europei ed eurodeputati.

Al centro dell’edizione 2026 troviamo il trionfo di Deaf (Sorda), diretto dalla regista spagnola Eva Libertad. Il film ha conquistato il pubblico europeo grazie alla sua capacità di affrontare con sensibilità e autenticità il tema della disabilità e dell’inclusione. La pellicola racconta la storia di Ángela, una donna sorda alle prese con la maternità in un mondo progettato per persone udenti. Attraverso questo racconto intimo e potente, il film invita lo spettatore a riflettere sul significato della comunicazione, dell’identità e della diversità. La straordinaria interpretazione di Miriam Garlo (attrice sorda e sorella della regista) ha convinto sia la critica che il pubblico per la sua autenticità cruda e luminosa. Eva Libertad, durante il discorso di premiazione: “Spero che questo premio aiuti a cambiare la percezione della diversità: non più un problema da risolvere, ma una ricchezza umana da accogliere“.

La vittoria di Sorda al Premio LUX 2026 aumenta la visibilità europea del film e accende il dibattito pubblico su inclusione e accessibilità nei media. Il premio, infatti, prevede iniziative di distribuzione e proiezioni in diversi paesi europei per favorire il confronto tra pubblici differenti. Questo meccanismo rende il LUX non solo un riconoscimento artistico, ma anche uno strumento di sensibilizzazione politica e culturale. Secondo la vicepresidente del Parlamento europeo Sabine Verheyen, il film “Apre gli occhi su esperienze oltre le nostre e offre una finestra autentica sulla vita di una donna sorda, premiare Sorda significa scegliere un’Europa dove nessuno deve restare inascoltato”, sottolineando il valore sociale e culturale dell’opera.

L’edizione 2026 ha presentato una selezione di cinque film, tutti accomunati da una forte dimensione sociale e politica: Christy, regia di Brendan Canty; It Was Just an Accident, regia di Jafar Panahi; Love Me Tender, regia di Anna Cazenave Cambet; Sentimental Value, regia di Joachim Trier; Deaf (Sorda), regia di Eva Libertad (vincitore). I temi affrontati spaziano dalla famiglia e dall’identità alla libertà personale e ai diritti civili, confermando la vocazione del premio a stimolare il dibattito pubblico europeo.

Una delle caratteristiche distintive del Premio LUX è il suo meccanismo di voto, il 50% del risultato è determinato dal pubblico europeo e il restante 50% dai membri del Parlamento europeo. Questo sistema rafforza il legame tra istituzioni e cittadini, trasformando il cinema in uno strumento di dialogo democratico. Non a caso, il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare opere che affrontano temi centrali per l’Europa, come: diritti umani, inclusione sociale, libertà di espressione, pluralismo culturale. Un ulteriore elemento chiave è la diffusione dei film, tutte le opere finaliste vengono sottotitolate nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea, rendendole accessibili a un pubblico vastissimo. Nel 2026, per la prima volta, sono stati inclusi anche sottotitoli specifici per persone sorde e ipoudenti.

Con la scelta di Sorda, il Premio LUX 2026 ribadisce l’importanza del cinema come spazio di rappresentazione e dialogo su questioni sociali urgenti. Il riconoscimento a Eva Libertad e Miriam Garlo sottolinea la necessità di storie che amplifichino voci spesso marginalizzate, contribuendo a costruire un’Europa più inclusiva e attenta alla diversità. Il successo di Deaf evidenzia una tendenza sempre più marcata nel cinema europeo: raccontare storie intime per affrontare questioni universali. L’attenzione alla disabilità, alla diversità e all’inclusione riflette un’Europa in trasformazione, che cerca nuove narrazioni per rappresentare la propria complessità.

Il Premio LUX 2026 dimostra ancora una volta come il cinema possa essere non solo intrattenimento, ma anche strumento di consapevolezza e cambiamento sociale. In un contesto segnato da sfide culturali e politiche, il dialogo tra pubblico, istituzioni e artisti diventa essenziale e il LUX si conferma uno dei luoghi privilegiati in cui questo dialogo prende forma.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione