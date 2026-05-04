Italia delle Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presenta la prima edizione di R2I – Research to Innovate Italy, in programma il 12 e 13 maggio 2026 a Bologna, negli spazi della Ex GAM – Galleria d’Arte Moderna.

R2I nasce come evoluzione di R2B – Research to Business, il Salone Internazionale della Ricerca e delle Competenze per l’Innovazione, che per 20 anni ha rappresentato un punto di incontro annuale per la comunità dell’innovazione a livello internazionale. Ampliandone obiettivi e format, R2I diventa una piattaforma nazionale permanente di confronto e dialogo sulle politiche per la ricerca e l’innovazione.

Nel corso delle due giornate di Bologna, Regioni, istituzioni nazionali ed europee si confronteranno con università, centri di ricerca, imprese, startup, investitori e reti dell’innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il sistema italiano dell’innovazione e favorire collaborazioni concrete.

In un contesto segnato dalle sfide del post‑PNRR, dalla competizione tecnologica internazionale e dalla necessità di valorizzare in modo più efficace la conoscenza, R2I si propone come un vero e proprio laboratorio di collaborazione e progettazione, orientato a costruire visioni condivise e soluzioni concrete per la crescita del Paese.

R2I è promosso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed è organizzato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso la propria società in house ART‑ER. L’iniziativa vede il coinvolgimento dei Ministeri dell’Università e della Ricerca, delle Imprese e delMade in Italy e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che hanno concesso il proprio patrocinio, oltre alla partecipazione di tutte le Regioni italiane. R2I è un punto di incontro tra istituzioni e territori, pensato per rafforzare il dialogo e contribuire alla definizione delle politiche che guideranno il futuro dell’innovazione in Italia.

Partner dell’evento InnovUp, l’associazione che aggrega start up, scale up, pmi innovative e centri di innovazione e Netval, la rete che riunisce università, enti pubblici di ricerca (EPR) e IRCCS con lo scopo di promuovere il trasferimento tecnologico.Media partner sono Radio24 – Gruppo Sole24Ore.

Nel corso delle due giornate vengono affrontati temi chiave per il futuro dell’innovazione in Italia ed Europa, dalle politiche europee per la sovranità tecnologica alle nuove opportunità di finanziamento, dallo sviluppo degli ecosistemi regionali alle competenze per l’innovazione, fino alle tecnologie emergenti, con un focus su intelligenza artificiale, HPC, tecnologie quantistiche e aerospazio.

L’evento valorizza il contributo delle Regioni e delle Province autonome, dando spazio a progettualità, ricerche, sperimentazioni e laboratori territoriali che raccontano la varietà e la ricchezza degli ecosistemi regionali dell’innovazione.

Uno spazio specifico è dedicato alle Deep Tech, per valorizzare le realtà italiane attive nelle tecnologie di frontiera e favorire il confronto tra startup, investitori, grandi imprese e policy maker dell’ecosistema nazionale dell’innovazione sulle opportunità e le sfide delle tecnologie emergenti e delle politiche europee e italiane.

L’evento sarà caratterizzato dalla presenza della Commissaria europea alle startup e all’innovazione Ekaterina Zaharieva, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, della Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, del Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le riforme della Commissione europea Raffaele Fitto.

Il sistema regionale sarà rappresentato da Massimiliano Fedriga, Presidente Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, da Michele de Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna e dagli Assessori competenti provenienti da tutte le Regioni italiane.

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