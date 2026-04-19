E se l’intelligenza artificiale sbaglia?

L’intelligenza artificiale è entrata nelle aziende e tramite loro nelle nostre vite, come entrano le tecnologie che cambiano davvero le abitudini: senza chiedere permesso. Prima come supporto, poi come scorciatoia, infine come presunta garanzia. Molti la chiamano “strumento”, ma in realtà è una nuova forma di potere organizzativo: indirizza scelte, definisce priorità, attribuisce punteggi, seleziona persone, decide quali rischi contano e quali no. E quando qualcosa va storto, la domanda è semplice: chi risponde quando l’algoritmo sbaglia?

La risposta iniziale è sconcertante e netta: l’algoritmo non risponde mai. Non è un soggetto. Non ha volontà. Non ha colpa. Non ha patrimonio. Non può essere chiamato in giudizio, né può “pagare” un danno. L’IA è un sistema e come ogni sistema produce effetti nel mondo reale attraverso scelte umane e strutture organizzative. Dunque, la responsabilità va su chi progetta, chi vende, chi integra, chi decide di usarla in un certo modo e soprattutto a chi la mette dentro un processo decisionale senza costruire attorno ad essa barriere, verifiche, logiche di controllo. In altre parole, se chi usa l’IA e l’IA provoca un danno, non può cavarsela con un’alzata di spalle: “lo ha fatto il software”. Sarebbe come dire “non sono stato io, è stata la stampante”, con l’unica differenza che oggi quella stampante decide.

Il punto diventa davvero interessante quando l’errore non è grossolano, evidente, “da manuale”. Il problema è quando l’IA non sbaglia in modo clamoroso, ma sposta impercettibilmente la decisione umana, la orienta, la induce. È il caso in cui il sistema non decide formalmente al posto dell’uomo, ma gli consegna una risposta pronta, un ranking, un punteggio, una previsione e l’uomo smette di fare la domanda più importante: “perché?”. Qui nasce il rischio che oggi pesa più di tutti: non tanto l’errore della macchina, della delega. Perché l’essere umano, davanti a un output “matematico”, tende a crederci più di quanto creda a sé stesso. È un automatismo psicologico: se lo dice l’algoritmo, sarà vero.

Eppure, un sistema può essere addestrato su dati sbilanciati, può incorporare pregiudizi, può funzionare bene in media e malissimo nei casi che contano, può essere accurato ma ingiusto, efficiente ma discriminatorio, “corretto” statisticamente e devastante per il singolo.

Ma se l’IA fa sbagliare me? Se mi spinge a fidarmi, se mi abitua a non verificare, se mi convince che l’output sia una verità neutra? La risposta è scomoda, ma necessaria: in quel caso la responsabilità cambia forma. Diventa responsabilità di processo. Se un’impresa decide di usare sistemi automatizzati, deve poter dimostrare che non li ha usati come alibi. Deve averli governati, cioè non lasciare che l’IA diventi l’ultima parola; sapere che cosa fa, dove può fallire, con quali dati lavora, quali decisioni influenza, quali effetti produce. Significa tracciare, verificare, correggere e, soprattutto, mantenere un controllo umano reale, non decorativo.

Ecco perché nelle imprese serie iniziano a comparire ruoli e strutture che fino a pochi anni fa sembravano eccessive: responsabili interni sull’IA, comitati etici, procedure di validazione, audit. Non è burocrazia da compliance, o almeno non dovrebbe esserlo. È gestione del rischio. Un algoritmo non è un dipendente che “fa errori” e poi si richiama. È una catena di decisioni replicabili su larga scala, spesso invisibili, spesso difficili da spiegare a posteriori. Se sbaglia una persona, si limita il danno; se sbaglia un sistema, si moltiplica. Per questo la responsabilità moderna non è più soltanto “chi ha firmato”, ma “chi ha costruito le condizioni perché quell’errore diventasse possibile e ripetibile”.

In Europa il vento soffia chiaramente verso questa impostazione. Non si sta inventando un “reato dell’algoritmo”, né una sorta di colpa automatica della tecnologia. Si sta dicendo una cosa più matura: se usi l’IA in contesti che incidono sui diritti, sulla sicurezza, sulle opportunità delle persone, devi assumerti obblighi di controllo, documentazione e supervisione.

La verità, allora, è che l’IA non riduce la responsabilità: la rende più esigente. Obbliga a una disciplina nuova: non basta “adottare” tecnologia, bisogna governarla. E governarla significa assumersi il costo della lucidità: fare domande, pretendere spiegazioni, costruire procedure di controllo, mantenere un margine umano di verifica, avere il coraggio di non accettare un output quando stona con la realtà. Perché il rischio più grande non è l’errore dell’algoritmo, ma l’abitudine all’obbedienza.

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