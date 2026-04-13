Italia delle Regioni

Investimenti su casa e infrastrutture, completamento del Pnrr e accesso al Fondo Opere Indifferibili per sostenere territori e imprese. Il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi ha scritto al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e al Ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione Tommaso Foti per chiedere l’adozione urgente di nuove misure a sostegno della crescita economica, alla luce dei segnali di rallentamento che stanno incidendo anche sui bilanci dei Comuni e delle città.

Nella lettera, Manfredi ha sottolineato la necessità di coniugare il controllo della spesa con un programma mirato di investimenti in settori strategici come l’abitare, le infrastrutture e le opere pubbliche, evidenziando le preoccupazioni condivise con il mondo produttivo e le rappresentanze dei lavoratori. Il presidente Anci ha inoltre richiamato l’attenzione sulla fase conclusiva del Pnrr, chiedendo misure per garantirne il completamento e proponendo l’accesso immediato al Fondo Opere Indifferibili. L’Associazione dei Comuni ha, infine, espresso la piena disponibilità a collaborare con il Governo per definire un percorso in grado di sostenere la tenuta economico-sociale dei territori e la competitività delle imprese.

In riferimento agli impianti sportivi il progetto Sport Missione Comune rappresenta uno “Strumento decisivo per dare continuità agli investimenti dei Comuni”. All’iniziativa, oltre al vicepresidente Anci Pella, hanno partecipato il Segretario Generale Anci, Veronica Nicotra, l’AD e il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), Antonella Baldino e Beniamino Quintieri e il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

“Per i Comuni gli impianti sportivi rappresentano una priorità e Sport Missione Comune si conferma uno strumento fondamentale di continuità e pianificazione, in linea con un percorso che negli anni ha già prodotto risultati molto significativi. La possibilità di accedere a finanziamenti a tasso zero consente agli enti locali di liberare risorse della programmazione corrente e di continuare a investire nell’ammodernamento delle strutture comunali, che devono garantire sempre più sicurezza, qualità e accessibilità. Si tratta di un’opportunità particolarmente importante per i piccoli Comuni e per una fase in cui, con il progressivo esaurirsi delle risorse del Pnrr, sarà ancora più necessario sostenere gli investimenti degli enti locali nello sport”. Così il vicepresidente Anci e delegato allo Sport, Roberto Pella, intervenendo alla Camera dei deputati alla recente presentazione di Sport Missione Comune 2026, l’iniziativa promossa dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale in collaborazione con Anci.

“Dopo la grande stagione degli investimenti legati al Pnrr – ha aggiunto il segretario generale Anci, Veronica Nicotra – il Credito Sportivo è destinato a diventare ancora di più un punto di riferimento per i Comuni. Gli enti locali vogliono continuare a investire e, proprio ora che le risorse straordinarie tenderanno a ridursi, è necessario mantenere vitale un ciclo di attività che consenta di sostenere ancora interventi e progettualità. Quello sportivo è un settore fondamentale non solo per la qualità delle infrastrutture e dei servizi, ma anche per il valore sociale ed educativo che esprime, perché contribuisce a costruire coesione, partecipazione e senso di comunità”.

Nel corso del suo intervento, il ministro Abodi ha sottolineato che “lo sport è una missione comune”, ricordando come negli ultimi tre anni per le infrastrutture sportive siano state mobilitate risorse pubbliche per circa 1 miliardo e 600 milioni di euro e richiamando la necessità di proseguire in una linea di continuità con ulteriori investimenti e con un modello integrato tra istituzioni.

L’amministratore delegato di ICSC, Antonella Baldino, ha evidenziato che Sport Missione Comune rappresenta uno degli strumenti con cui la Banca traduce in azioni concrete il proprio mandato di sviluppo, mettendo a disposizione 250 milioni di nuova finanza per accompagnare gli enti territoriali nella valorizzazione e nel potenziamento del patrimonio infrastrutturale sportivo e nell’attivazione di oltre 600 milioni di nuovi investimenti a beneficio delle comunità e dei territori.

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