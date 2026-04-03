Un popolo di diversamente giovani

La denatalità è il vero problema di questo secolo; non si fanno più figli e i motivi sono vari. In Italia nel 2025 le nascite sono state 355mila, con unadiminuzione del 3,9% sul 2024. I decessi sono 652mila, in calo dello 0,2%. La differenza tra nascite e decessi è molto negativa: circa -296mila unità, peggiorato rispetto al 2024 quando risultò pari a -283mila. Inoltre, prosegue in Italia, così come in tanti altri Paesi europei, ilcalo della fecondità: nel 2025 scende a 1,14 figli per donna. I numeri dell’ultimo Report Istatsugli indicatori demografici 2025 fotografano, ancora una volta, una realtà sempre più preoccupante: in Italia non si fanno più figli. Andando più nello specifico: le coppie con figli costituiscono il 28,4% delle famiglie, quelle senza figli il 20,2%.

I motivi sono molti. Primo su tutti e sempre molto dibattuto è una politica del lavoro femminile mai adatta pienamente alle esigenze di una madre. Se ne parla da sempre e ci sono stati molti passi avanti ma mai uno risolutivo, netto, che aiuti sul serio. Poi c’è il problema abitazioni; l’infuriare senza controllo di case vacanze, alloggi per i turisti anche in posti sperduti, ha ridotto l’offerta di abitazioni sui territori. Molti giovani abitano con i genitori impossibilitati, anche avendone i mezzi, a trovare casa in affitto.

Non ultimo la disillusione e il pessimismo verso il futuro; guerre, conflitti di ogni genere, pandemie, non invogliano a progettare la costruzione di una famiglia; è anche vero che le relazioni sono più agili, meno condizionate da schemi. I giovani mettono al primo posto il proprio successo lavorativo mentre in passato al primo posto c’era il desiderio di una famiglia.

C’è anche un nuovo fenomeno, cioè i nonni meno disposti a fare i nonni. Gli anziani di adesso sono molto più indipendenti e dediti al proprio benessere; viaggiano, vanno a ballare. Sono molto lontani dal nonno stereotipo che prende il nipotino all’asilo. Ci sono state grandi evoluzioni in tal senso, basta vedere il fiorire di agenzie di viaggio specializzate per la terza età.

I problemi sono tanti e il risultato è che le culle sono sempre più vuote, in compenso si prendono sempre più animali domestici. Una volta si sentivano vagiti nelle case, adesso guaiti, miagolii e bau bau.

[NdR – Elvira Marasco è Senior Gender Equality Advisor e Founder of the Italian Delegation Women20 W20/G20 – President AW20]

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