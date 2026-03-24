Ordine Europeo del Merito, nuova onorificenza UE

Lo scorso anno, in occasione del 75º anniversario della Dichiarazione Schuman, l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso di istituire la prima onorificenza europea di questo tipo conferita da un’istituzione dell’UE, una distinzione civile per onorare i risultati di persone che hanno contribuito in modo significativo all’integrazione europea o alla promozione e difesa dei valori europei. L’Ordine è stato concepito per colmare un vuoto istituzionale: mentre quasi tutti gli Stati membri possiedono sistemi di onorificenze nazionali (come l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana), l’UE non aveva ancora uno strumento proprio per premiare l’eccellenza civile a livello sovranazionale. Possono essere insignite persone di qualsiasi nazionalità, anche non appartenenti all’UE, purché abbiano dato un contributo rilevante all’integrazione europea o alla difesa dei suoi valori, ed è stato fissato un limite massimo di 20 persone all’anno. Dopo l’annuncio, i laureati saranno invitati a una cerimonia ufficiale di conferimento che si terrà durante la sessione plenaria del 18-21 maggio a Strasburgo.

Le candidature possono essere presentate dal Presidente del Parlamento europeo, dal Presidente del Consiglio europeo, dal Presidente della Commissione, dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dai Presidenti dei Parlamenti nazionali. La decisione finale spetta a un Comitato di selezione quadriennale, composto dalla Presidente del Parlamento, due vicepresidenti e quattro personalità europee di alto profilo. I laureati sono stati selezionati dal Comitato di selezione dell’Ordine, composto dalla Presidente Metsola, dalle Vicepresidenti del Parlamento europeo Sophie Wilmès ed Ewa Kopacz, e da Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell ed Enrico Letta. I criteri si basano sulla promozione dei valori fondamentali dell’Unione, come pace, democrazia, solidarietà, dignità, diritti umani e Stato di diritto; e non sono eleggibili i membri e i funzionari delle istituzioni, organismi o agenzie dell’UE durante il loro mandato o servizio. Ogni insignito riceve un distintivo, una barretta e un certificato firmato dalla Presidente del Parlamento europeo. L’Ordine Europeo al Merito non è soltanto un riconoscimento individuale: rappresenta un messaggio politico e culturale. In un contesto globale segnato da crisi e tensioni, l’UE intende riaffermare la propria identità attraverso il riconoscimento di chi ne incarna i valori.

Sono stati nominati Membri distinti dell’Ordine europeo al Merito: Angela Merkel, ex Cancelliera federale della Germania; Lech Wałęsa, ex leader di Solidarnosc ed ex Presidente della Repubblica di Polonia; Volodymyr Zelensky, Presidente dell’Ucraina.

Sono stati nominati Membri onorari dell’Ordine europeo al Merito: Valdas Adamkus, ex Presidente della Lituania; Jerzy Buzek, ex Primo ministro della Polonia ed ex Presidente del Parlamento europeo; Aníbal Cavaco Silva, ex Presidente ed ex Primo ministro del Portogallo; Sauli Niinistö, ex Presidente della Finlandia ed ex Presidente del Parlamento finlandese; Pietro Parolin, cardinale e Segretario di Stato della Santa Sede; Mary Robinson, ex Presidente dell’Irlanda ed ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani; Maia Sandu, Presidente della Repubblica di Moldova; Javier Solana y de Madariaga, ex Alto rappresentante dell’UE per la politica estera e di sicurezza comune; Wolfgang Schüssel, ex Cancelliere federale dell’Austria; Jean-Claude Trichet, ex Presidente della Banca centrale europea,

Sono stati nominati Membri dell’Ordine europeo al Merito: José Andrés, chef e fondatore della ONG “World Central Kitchen”; Giannis Antetokounmpo, cestista; Marc Gjidara, avvocato e studioso; Sandra Lejniece, medico, scienziata e leader accademica; Oleksandra Matviichuk, avvocata per i diritti umani; Viviane Reding, ex Vicepresidente della Commissione europea, ex membro della Camera dei deputati del Lussemburgo ed ex deputata al Parlamento europeo; Paul David Hewson, noto come Bono, David Howell Evans, Adam Charles Clayton and Laurence Joseph Mullen Jr, musicisti e membri del gruppo irlandese U2.

La Presidente Roberta Metsola durante l’annuncio ha dichiarato: “L’Europa è costruita dai suoi cittadini e l’Ordine Europeo del Merito è per loro. Celebra i leader coraggiosi che credono, come faceva Schuman, che i valori europei siano azioni, non solo parole. Colmando divisioni, abbattendo barriere, rovesciando dittature e superando crisi per un futuro migliore per il nostro continente. Questo impegno europeo merita di essere celebrato. Con l’Ordine europeo al Merito onoriamo coloro che non si sono limitati a credere nell’Europa, ma hanno contribuito a costruirla”.

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