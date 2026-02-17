Bilancio UE 2026

Se i primi anni del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 sono stati dedicati alla riparazione dei danni della pandemia, il 2026 è l’anno in cui l’Europa deve “attrezzarsi per un mondo più ostile”. Il budget di circa 192,8 miliardi di euro (integrato dai fondi residui del PNRR), in un contesto segnato da instabilità geopolitica, guerra in Ucraina, pressioni sulle catene di approvvigionamento e minacce ibride, le istituzioni europee hanno orientato le risorse verso tre assi fondamentali: rafforzamento della competitività, miglioramento della preparazione alle crisi e potenziamento della difesa europea. La proposta è avanzata dalla Commissione europea e negoziata con il Parlamento europeo e il Consiglio, nel quadro delle regole del bilancio pluriennale.

Sotto la spinta dei rapporti di Mario Draghi ed Enrico Letta sul Mercato Unico, il bilancio 2026 punta tutto sulla capacità dell’industria europea di non soccombere nella sfida contro USA e Cina. Nel 2026 la piattaforma STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) entrerà nella sua fase di massima operatività. Il bilancio convoglia risorse verso le tecnologie deep-tech, le biotecnologie e le tecnologie pulite (clean-tech). L’obiettivo è creare una “filiera chiusa” europea per evitare la dipendenza dall’estero. Con i programmi InvestEU e Horizon Europe si prevede uno stanziamento di circa 12-13 miliardi di euro per la ricerca e l’innovazione, l’UE cercherà di trasformare i brevetti in prodotti industriali, finanziando startup ad alto rischio che faticano a trovare capitali privati. Al centro dell’attenzione dell’Europa è sempre la Transizione Digitale, verso cui verranno indirizzati fondi massicci destinati al supercalcolo (EuroHPC) e all’Intelligenza Artificiale generativa “Made in EU”, per garantire che le imprese europee abbiano infrastrutture dati sovrane.

Il concetto di “Preparedness” è diventato un mantra a Bruxelles, non si tratta solo di reagire alle emergenze, ma di prevenirle. Il cambiamento climatico impone di mettere in atto una forma di Resilienza Climatica (RescEU), obiettivo che si impone primariamente dopo le alluvioni e gli incendi devastanti degli ultimi anni, il 2026 vedrà un potenziamento della flotta aerea antincendio comune e delle riserve strategiche di attrezzature mediche e logistiche. Nel quadro della Sicurezza Energetica il bilancio continuerà a finanziare l’interconnessione delle reti elettriche europee per eliminare le “isole energetiche” e favorire l’integrazione delle rinnovabili, riducendo la vulnerabilità ai ricatti geopolitici. Legato a questo tema si inserisce la Cyber-sicurezza, una voce di spesa in netta crescita attenzionando la protezione delle infrastrutture critiche (porti, reti elettriche, ospedali) da attacchi hacker che sono ormai parte integrante della guerra ibrida.

Il 2026 segna il definitivo superamento del tabù della spesa militare nel bilancio comunitario e la difesa non sarà più una spesa nazionale coordinata, ma un investimento comune che sarà attuato attraverso tre pilastri fondamentali: Fondo Europeo per la Difesa (EDF) con oltre 1,5-2 miliardi di euro annui. Il fondo finanzia la ricerca su sistemi d’arma di nuova generazione (droni, difesa spaziale, cyberspazio). I programmi EDIRPA e ASAP (volti rispettivamente agli acquisti comuni e al rafforzamento della produzione di munizioni) saranno nel 2026 i motori dell’economia di difesa europea. L’obiettivo è incentivare gli Stati membri ad acquistare “europeo” invece di rivolgersi a fornitori extra-UE. Una parte del bilancio dedicata ai trasporti nel quadro della Mobilità Militare (Connecting Europe Facility) sarà finalizzata a rendere ponti, ferrovie e strade adatti al movimento rapido di mezzi pesanti militari da ovest verso il fianco est dell’Unione.

Il 2026 porta con sé anche una sfida contabile, l’UE deve iniziare a gestire con maggiore precisione il costo del debito emesso per il NextGenerationEU. Con i tassi di interesse più alti rispetto al 2020, la gestione degli interessi diventerà una voce di spesa significativa che rischia di comprimere altri programmi se non si troveranno nuove “risorse proprie” (tasse europee su plastica, emissioni o multinazionali). Incrementi mirati saranno devoluti per EU4Health ed Erasmus+ (+5 milioni ciascuno) per sostenere resilienza sanitaria e formazione. +30 milioni al Meccanismo di Protezione Civile per migliorare coordinamento e rapidità d’intervento. +23 milioni per i Giovani agricoltori e +40 milioni per il FEAGA per contrastare l’aumento dei prezzi e garantire stabilità del settore agroalimentare. La dimensione geopolitica è centrale nel bilancio 2026 e si avvarrà di +35 milioni per il Vicino meridionale e +25 milioni per il Vicino orientale e +50 milioni per gli aiuti umanitari, alla luce dell’aumento delle crisi globali e degli effetti del cambiamento climatico. Questi fondi rispondono alla necessità di stabilizzare le regioni limitrofe e gestire le conseguenze dei conflitti.

Il bilancio 2026 è il test definitivo per l’autonomia strategica dell’Europa. Se la competitività riuscirà a generare crescita e la difesa garantirà sicurezza, l’UE potrà presentarsi al negoziato per il prossimo bilancio (2028-2034) non come un’unione burocratica, ma come una potenza globale integrata.

