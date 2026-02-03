Semestre Presidenza Consiglio UE a Cipro

Con il passaggio di testimone dalla Danimarca, dal 1° gennaio la Repubblica di Cipro ha assunto ufficialmente la Presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea. Si tratta di un semestre decisivo, l’ultimo del “Trio” iniziato dalla Polonia e proseguito da Copenaghen, che vede Nicosia chiamata a guidare l’UE in una fase di profonda ridefinizione dei suoi equilibri interni e della sua proiezione globale.

La Presidenza cipriota si inserisce nel programma comune del trio Polonia-Danimarca-Cipro, che copre il periodo 2025-2026. Le tre presidenze condividono tre grandi obiettivi: un’Europa sicura, un’Europa prospera e un’Europa libera e democratica. In questo quadro, Cipro agisce come elemento di continuità, dando seguito alle priorità già avviate nei semestri precedenti. L’isola mediterranea, alla sua seconda esperienza dopo il 2012, ha impostato un semestre orientato alla resilienza strategica, alla cooperazione regionale e al rafforzamento dell’autonomia dell’UE. Il Presidente della Repubblica, Nikos Christodoulides, intervenendo al Parlamento europeo a Strasburgo, ha sottolineato la volontà di Cipro di fungere da ponte tra l’UE e il Mediterraneo orientale e il Medio Oriente, promuovendo stabilità, dialogo e cooperazione regionale.

Presentando il programma al Parlamento Europeo, il governo cipriota ha lanciato un messaggio chiaro attraverso il suo motto: “Un’Unione autonoma. Aperta al mondo“. Non si tratta di un semplice slogan, ma di una visione politica che punta a coniugare la necessità di un’Europa capace di difendersi e competere autonomamente con la sua storica vocazione al dialogo multilaterale. Il semestre sarà accompagnato da un’intensa attività di comunicazione istituzionale, con mostre, eventi culturali e un programma di accreditamento dedicato ai media internazionali. Cipro ospiterà e coordinerà riunioni informali dei ministri dell’Istruzione, della Giustizia, degli Affari Interni e della Competitività; sessioni del JPSG su Europol; iniziative culturali e giovanili, come Cyprus Youth Creating for Europe; attività di diplomazia economica, con interventi dei ministri ciprioti presso organismi europei e associazioni imprenditoriali. Parallelamente, autorità come la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) hanno intensificato controlli e attività di vigilanza per garantire credibilità e stabilità del sistema finanziario cipriota in vista del ruolo centrale del Paese nel coordinamento delle politiche UE.

Il programma cipriota si sviluppa lungo cinque assi strategici che riflettono le sfide più urgenti del 2026; al centro dell’agenda c’è il rafforzamento dell’autonomia strategica in merito a sicurezza e difesa. Cipro punta a dare impulso alla base industriale della difesa europea e a migliorare la sicurezza marittima, un tema vitale per un’isola che rappresenta l’avamposto sud-orientale dell’Unione. Altro punto all’ordine della presidenza cipriota è la competitività economica; tema in cui Nicosia si impegna a ridurre gli oneri burocratici per le imprese e a favorire l’innovazione digitale, con un occhio di riguardo alla protezione delle tecnologie critiche (IA e Cybersecurity). La sfida politica più complessa potrebbe essere quella sul bilancio del futuro; Cipro dovrà guidare i negoziati per il Quadro Finanziario Pluriennale (MFF) post-2027. L’obiettivo è raggiungere un accordo di massima entro giugno 2026 su un bilancio che dovrà finanziare la transizione verde, la difesa e il supporto a lungo termine per l’Ucraina. Grande enfasi viene posta sull’istruzione e sulla “Unione delle Competenze”, con programmi mirati alla salute mentale dei giovani e all’inclusione sociale.

La posizione geografica di Cipro condiziona inevitabilmente le priorità del semestre; Nicosia si è fatta portavoce delle istanze dei paesi mediterranei (MED9), portando sul tavolo di Bruxelles due dossier cruciali quali il “Patto Migrazione e Asilo” e la “Strategia per la Resilienza Idrica”. Cipro spinge per rafforzare la “dimensione esterna” con l’obiettivo è intensificare la cooperazione con i paesi terzi (Vicinato Meridionale e Stati del Golfo) e rendere più efficaci le politiche di rimpatrio, garantendo al contempo il rispetto dei diritti umani. Per quanto attiene la gestione dello stress idrico e l’accesso a risorse idriche sicure, in un’epoca segnata dal cambiamento climatico, Cipro ha inserito tra le priorità una strategia europea per l’acqua, che sia disponibile a prezzi accessibili, un tema che per la prima volta è un pilastro centrale della politica ambientale UE.

Nell’ambito geopolitico regionale, Cipro si propone come un “onesto mediatore” nelle crisi che colpiscono il Medio Oriente. L’esperienza del corridoio marittimo umanitario per Gaza ha confermato il ruolo dell’isola come hub logistico e diplomatico fondamentale. Durante questo semestre, Nicosia intende stabilizzare queste iniziative, ponendosi come il ponte naturale tra Bruxelles e i partner della regione.

La sfida per Nicosia è ambiziosa, in quanto deve dimostrare che anche uno degli Stati membri più piccoli può imprimere una direzione decisa alla politica continentale. Entro il prossimo 30 giugno, l’Europa spera di uscire dalla Presidenza cipriota più coesa, più sicura dei propri confini e con una visione finanziaria chiara per il prossimo decennio.

©Futuro Europa® Riproduzione autorizzata citando la fonte. Eventuali immagini utilizzate sono tratte da Internet e valutate di pubblico dominio: per segnalarne l’eventuale uso improprio scrivere alla Redazione