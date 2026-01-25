Sopravvivere a noi stessi

Un tempo la morte aveva il silenzio. Oggi ha la connessione. Non si muore più come si moriva un tempo, con la casa che si svuotava, la voce che si abbassava e la vita che tornava lentamente a scorrere attorno all’assenza. Oggi, quando qualcuno se ne va, resta. Resta nelle foto che continuano a riapparire, nei messaggi che il telefono non distingue dal presente, nelle notifiche che ogni anno ricordano a tutti che è il suo compleanno. Sui social, nessuno muore davvero: si resta sospesi in una specie di aldilà digitale, dove il tempo non passa e la memoria non si spegne mai.

È un fenomeno nuovo e antichissimo insieme. Da sempre gli uomini hanno cercato di lasciare una traccia: una pietra incisa, un libro, una dedica. Ma quelle erano memorie che sapevano invecchiare. La memoria digitale, invece, non sa morire. Si aggiorna da sola, continua a emergere negli algoritmi, riaffiora ogni volta che qualcuno scorre un archivio o riceve un “ricordo di un anno fa”. L’immortalità promessa dalla Rete non è un sogno di gloria, ma una permanenza burocratica: un profilo che resta aperto, un’ombra che nessuno ha il coraggio di chiudere.

Siamo la prima generazione che si trova a dover gestire i morti come utenti attivi. I loro account restano lì, immobili e vivi insieme, alimentati dagli algoritmi che non distinguono tra vita e morte. Un post del 2015 torna in evidenza, una foto viene taggata per errore, un’intelligenza artificiale propone di aggiungere l’amico scomparso a un gruppo. È una nuova forma di resurrezione: involontaria, quotidiana, quasi imbarazzante.

La memoria, un tempo, era un dovere affettuoso. Ora è un automatismo. Il lutto, che aveva bisogno di silenzio e di tempo, è stato sostituito dal promemoria digitale. “Oggi è il compleanno di…”, dice il social, e molti mettono un cuore, un fiore, un pensiero. Nessuno sa bene per chi. È l’illusione di continuare a comunicare, anche quando non c’è più nessuno a rispondere.

Morire oggi significa lasciare in eredità anche le proprie tracce elettroniche. Le generazioni future non erediteranno solo ricordi, ma archivi: migliaia di foto, messaggi, conversazioni, storie, file. Le biografie non si scriveranno più: si consulteranno. E la domanda non è più chi eravamo, ma cosa resterà accessibile di noi.

C’è una forma di inquietudine nuova, quasi metafisica, in tutto questo. L’identità digitale, sopravvivendo alla persona, diventa la sua ultima maschera. Ci rappresenta anche quando non ci rappresenta più. È l’immagine congelata del tempo in cui esistevamo, incapace di raccontare l’evoluzione che la morte interrompe. È il volto di chi siamo stati, ma non di ciò che siamo diventati. E nemmeno di ciò che abbiamo lasciato negli altri.

Il problema non è solo tecnico, ma profondamente umano. La società della connessione perpetua non sa più elaborare la fine. Ogni cosa resta, tutto è archiviato, nulla viene dimenticato. Ma senza oblio, non esiste memoria vera. Ricordare ha senso solo se si può scegliere cosa tenere e cosa lasciar andare. Senza quella scelta, la memoria diventa un rumore di fondo, una sequenza di immagini che non smettono di lampeggiare.

Gli antichi avevano rispetto per l’oblio. Omero faceva dire ad Achille che “sarebbe meglio essere servo di un contadino, ma vivo, che re dei morti nell’Ade”. Perché la memoria eterna, se non può rinnovarsi, è una forma di condanna. Seneca, molto più tardi, avrebbe scritto: “Il ricordo non deve imprigionarci, ma liberarci.” Noi abbiamo fatto il contrario: ci imprigioniamo nelle memorie che non si cancellano, nelle fotografie che non invecchiano, nei profili che nessuno chiude.

Anche la morte, dunque, ha perso la sua discrezione. È diventata un fatto condiviso, un evento che si commenta. Un post funebre riceve reazioni, cuori, faccine tristi, come se l’ultimo saluto fosse un gesto di engagement. La pietas, che un tempo era silenzio e raccoglimento, oggi è algoritmo. Ci ricorda che abbiamo perso qualcuno, ma ce lo ricorda a orari casuali, tra una pubblicità e una barzelletta. È una nuova forma di immortalità, ma senza eternità. Un’esistenza sospesa, non nel cielo, ma nei server. Il paradosso è che non sappiamo più dimenticare, ma non sappiamo nemmeno ricordare davvero. Ci affidiamo a ciò che la macchina conserva, e così deleghiamo anche il dolore.

Forse il prossimo passo sarà l’oblio programmato: il diritto non solo di essere ricordati, ma anche di essere cancellati. Non per vergogna, ma per pace. Perché la memoria senza limite non consola, stanca. E la morte, in fondo, è anche il diritto a smettere di apparire.

Nel frattempo, ogni giorno milioni di profili restano lì, sospesi, come candele accese che nessuno spegne. È il nostro cimitero virtuale, ordinato e infinito. Ci scorreremo sopra, distrattamente, anche domani. Poi forse ci fermeremo un istante davanti a un volto conosciuto, apparso per caso tra mille altri, e penseremo che in fondo è vero: oggi non si muore più. Si resta online, per sempre.

