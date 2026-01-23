Femminicidio, una mattanza

Il delitto di Anguillara è stato trattato come reato di femminicidio dalla Procura di Civitavecchia. I Pubblici ministeri, dopo aver avuto conferma della morte di Federica Torzullo, vittima uccisa e poi sepolta dall’ex marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia in provincia di Roma, hanno modificato il capo di imputazione da omicidio aggravato al nuovo reato di femminicidio previsto dal Codice penale italiano all’art. 577-bis.

Cosa significa nella pratica? La Procura contesta a Carlomagno il reato di femminicidio mentre l’uomo si trova in carcere in stato di fermo. La norma prevede la pena dell’ergastolo per l’omicidio di una donna commesso per motivi legati a discriminazione di genere, odio, controllo o per reprimere la libertà della donna o la sua volontà di interrompere un rapporto. Questo è uno dei primi casi in cui la nuova fattispecie introdotta di recente nel Codice penale viene applicata concretamente.

In sostanza, quindi, il delitto è stato formalmente trattato come femminicidio dagli inquirenti e dall’accusa, riflettendo l’applicazione della nuova disciplina legislativa italiana che considera il femminicidio un reato autonomo nel Codice penale.

È poco ma fa una differenza. Non può certo consolare due famiglie distrutte, un ragazzino di dieci anni a cui il padre ha interrotto l’infanzia e anche una comunità scioccata e attonita. La famiglia si è chiusa nel suo dolore protetta da una comunità che non si capacita. La mattanza delle donne continua: non se ne esce. Se ne parla da tanto, si discute sulle cause ma davvero non c’è ancora una strategia di rimedio.

La parte più deprimente a mio avviso sono i tanti servizi televisivi pieni di esperti che non fanno altro che girare il dito della piaga. Il mio pensiero non si separa da chi resta e dal peso atroce che porta. Gente normale con vite normali che deve sopportare tutta questa curiosità. Sperando che i riflettori si spengano presto su questa maledetta storia.

[NdR – Elvira Marasco è Senior Gender Equality Advisor e Founder of the Italian Delegation Women20 W20/G20 – President AW20]

