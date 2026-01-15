72° Nord, 40° Ovest: obiettivo Groenlandia

La Groenlandia è una pedina importante per i nuovi equilibri geopolitici mondiali. Trump ha messo gli occhi sulla regione dell’Artico per tre ordini di motivi e sta portando avanti le sue politiche espansioniste con il consueto approccio che dalla minaccia di uno scenario peggiore approda in un accordo accettabile per tutti.

La Groenlandia – Dopo essere stata colonizzata nel 1721 dalla Danimarca, dal 1979 la Groenlandia è un territorio autonomo del Regno di Danimarca. L’autonomia dell’isola si concretizza nell’espressione di un Parlamento e di un governo locale, con competenza su materie interne quali sanità, educazione, cultura, mentre difesa e politica estera sono di competenza della Danimarca. In campo economico, la Groenlandia ha un’autonomia limitata, dovendo seguire le linee guida della Danimarca, sia in materia fiscale che in materia di finanza pubblica. Tuttavia, la Danimarca supporta l’economia dell’isola con un sussidio annuale di circa 600 milioni di euro che va a coprire all’incirca il 50% della spesa pubblica dell’isola.

Perché la Groenlandia è nel mirino di Trump? – Essenzialmente per tre motivi. Il primo motivo riguarda lo sfruttamento delle enormi risorse naturali. Infatti, si ritiene che la Groenlandia abbia riserve di terre rare in grado di soddisfare il 30% del fabbisogno mondiale, oltre ad enormi giacimenti di minerali strategici e di uranio. Inoltre, si stima che la Groenlandia abbia riserve di petrolio, anche offshore, pari al 13% delle risorse mondiali e riserve di gas pari al 30%. Da evidenziare però che lo sfruttamento di queste risorse naturali al momento è molto limitata a causa dell’attenzione del governo per le problematiche ambientali. Oggi, ad esempio, sono sospese tutte le ricerche di nuovi giacimenti di idrocarburi.

Il secondo motivo riguarda invece le rotte artiche. È ormai assodato che, a causa del fenomeno del riscaldamento globale, le rotte artiche saranno sempre più praticabili e quindi sempre più al centro della competizione commerciale tra Stati Uniti, Russia e Cina. In quest’ottica, ad esempio, la Cina sta spingendo insieme alla Russia sulla Polar Silk Road, un progetto che prevede una rotta commerciale marittima attrezzata con infrastrutture logistiche, porti e terminal, in grado di congiungere Asia ed Europa in tempi più contenuti rispetto alle rotte passanti per Panama e Suez. Il punto è che la Groenlandia, trovandosi esattamente nel mezzo delle rotte artiche vecchie e nuove potrebbe, appunto, intercettare questi nuovi flussi commerciali, trasformandosi in un fondamentale hub logistico e di rifornimento.

Il terzo motivo del malsano interesse di Trump per la Groenlandia riguarda invece la difesa. Infatti, da una parte la Groenlandia è un punto chiave nel sistema di allarme missilistico precoce degli Stati Uniti, dall’altra è altrettanto importante per la sorveglianza di quel corridoio strategico navale situato tra Groenlandia, Islanda e Gran Bretagna, punto critico per l’entrata dei sommergibili russi in Atlantico.

Conclusioni – Molto probabilmente Trump sta applicando al caso Groenlandia lo schema dazi. Sparare alto, minacciare, intimidire per poi trovare con le controparti un accordo sostenibile. Un accordo che in questo caso potrebbe concretizzarsi in un aumento della presenza militare sull’isola accontentando, innanzitutto, il super-ego di Trump, ma in fondo anche Danimarca e Unione Europea. Se invece, in un delirio di aggressività coloniale, Trump arrivasse a ledere, in qualche modo, la sovranità del Regno di Danimarca, allora dovremmo convincerci rapidamente che le minacce alle fondamenta dell’Unione Europea non vengano più solo da Est.

