L’11 gennaio 1944, alle 9.00 del mattino, nel poligono di tiro di Forte San Procolo, a Verona, cinque uomini vennero fucilati da un plotone della Guardia Nazionale Repubblicana. Tra loro c’era Galeazzo Ciano, genero di Benito Mussolini, ex ministro degli Esteri e figura di spicco del regime fascista. Con lui morirono Emilio De Bono, uno dei quattro quadrumviri della Marcia su Roma, Luciano Gottardi, Giovanni Marinelli, Carlo Pareschi e Telesio Interlandi (quest’ultimo prosciolto e sostituito, in realtà, da Pareschi nel gruppo dei condannati). Tutti accusati di tradimento per aver votato, il 25 luglio 1943, l’ordine del giorno Grandi, quello che determinò la caduta del Duce e la fine del ventennio fascista.

Quel mattino, a Verona, il fascismo processò sé stesso. Lo fece con la brutalità di chi ha paura e con la teatralità di chi vuole convincere il mondo di essere ancora vivo. Il Processo di Verona, iniziato l’8 gennaio e concluso in appena tre giorni, fu una messinscena politica organizzata dalla Repubblica Sociale Italiana, la RSI nata sotto la tutela di Hitler dopo l’armistizio dell’8 settembre. La sentenza, come sempre nei processi del potere, era già scritta: la colpa non era il tradimento, ma l’aver osato fermare la macchina della guerra e del consenso.

Galeazzo Ciano non era un uomo qualunque. Elegante, colto, cosmopolita, giornalista prima ancora che politico, era stato per anni il volto rispettabile del regime fascista all’estero. Figlio dell’ammiraglio Costanzo Ciano, eroe della Grande Guerra e patriarca di una delle famiglie più influenti d’Italia, aveva sposato Edda Mussolini nel 1930, suggellando un’alleanza politica e familiare che sembrava indistruttibile. Eppure, nel 1943, proprio lui votò contro il suocero al Gran Consiglio. Non per eroismo, ma per realismo. Aveva capito che la guerra era perduta e che l’Italia stava crollando. Quel voto gli costò la vita.

Quando la Germania occupò il Nord Italia e Mussolini fondò la RSI a Salò, Ciano tentò la fuga in Svizzera, ma venne catturato dai tedeschi e consegnato al regime. Da quel momento la sua sorte fu segnata. La figlia di Mussolini, Edda, cercò disperatamente di salvarlo. Riuscì a fuggire in Svizzera con i Diari di Ciano, un documento che avrebbe rivelato molti segreti del regime e che diventò la sua unica arma di difesa, ma anche il suo lascito politico.

Il tribunale speciale di Verona, composto da fascisti della prima ora come Alessandro Pavolini e guidato da Aldo Vecchini, si riunì nell’aula del Teatro Filarmonico. La farsa ebbe toni da tragedia. I condannati si difesero come poterono, sapendo che non sarebbe servito. Il maresciallo De Bono, vecchio, malato, reduce della Marcia su Roma e decorato con quattro medaglie d’argento, fu portato al processo su una sedia. Chiese pietà, ma non per sé: “Ho servito l’Italia in buona fede. Se ho sbagliato, è stato per amore del mio Paese”. Morì poche ore dopo, fucilato per tradimento da quello stesso regime che aveva contribuito a creare.

Ciano, invece, affrontò la morte con compostezza. Scrisse le sue ultime parole poche ore prima dell’esecuzione: “Muore un fascista, ma non un traditore.” Non volle essere bendato. Guardò il plotone negli occhi e, secondo alcuni testimoni, gridò “Viva l’Italia!” prima del colpo di grazia.

Il Processo di Verona non fu un atto di giustizia, ma un rito di espiazione collettiva. Mussolini non poteva più controllare il destino della guerra, ma poteva ancora controllare il racconto. Quel processo serviva a dare un senso politico a una sconfitta morale: punire i presunti traditori per nascondere il fallimento del capo. I tedeschi osservavano, compiaciuti, mentre l’Italia fascista completava la propria autodistruzione.

I Diari di Ciano, pubblicati dopo la guerra, sono la testimonianza più lucida e amara di quella stagione. Non c’è odio, ma disincanto. Non c’è ideologia, ma stanchezza. Raccontano un potere logorato dalla paura, dall’ambizione e dalla mancanza di verità. Nelle sue pagine si capisce come finisce ogni regime: non con una rivoluzione, ma con la resa dei conti tra complici.

A distanza di ottant’anni, il Processo di Verona resta una lezione di diritto e di storia. Non solo per ciò che rappresentò, ma per ciò che dimostrò: che la legge, se piegata alla volontà del potere, perde il suo valore e diventa solo un alibi. A Verona non si processarono uomini, ma simboli. E quando un Paese arriva a processare i suoi simboli, significa che ha già smesso di credere in sé stesso.

L’11 gennaio 1944 non fu soltanto la fine di Galeazzo Ciano e dei suoi compagni, ma la fine di un’illusione collettiva. In quel freddo mattino, il fascismo, con mano tremante, firmò la propria condanna. Da allora la storia italiana ha imparato, o avrebbe dovuto imparare, che nessun potere può durare se deve ricorrere alla paura per legittimarsi.

Il colpo di fucile che chiuse la vita di Ciano non uccise solo un uomo, ma un’epoca. E da quel silenzio nacque la lenta risalita di un Paese che avrebbe dovuto ricordare, per sempre, che la giustizia vera non si pronuncia mai in un teatro, né sotto un plotone.

