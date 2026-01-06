UE, torna Erasmus+ nel Regno Unito

Erasmus+ è il programma di scambio studentesco più popolare in Europa e uno dei programmi finanziati dall’UE di maggior successo. L’assenza del Regno Unito negli ultimi anni è stata difficile, in particolare per i giovani sia nel Regno Unito che nell’UE, ai quali è stata negata l’opportunità di studiare, formarsi e acquisire esperienza di vita attraverso Erasmus+ durante quel periodo.

A seguito dell’annuncio della conclusione positiva dei negoziati tra la Commissione europea e il Regno Unito (UK) sulla riammissione del Regno Unito al programma Erasmus+, la presidente della commissione Cultura e istruzione del Parlamento europeo, Nela Riehl (Verdi, DE), e il negoziatore capo del Parlamento per il programma Erasmus+ 2028-2034, Bogdan Zdrojewski (PPE, PL), accolgono con favore la notizia che dal 2027 i giovani dell’UE e del Regno Unito potranno nuovamente beneficiare di Erasmus+. Ciò include discenti, studenti, apprendisti, insegnanti e personale nei settori dell’istruzione, della gioventù e dello sport. Il programma offrirà opportunità di studio, periodi di formazione e tirocini, compresi apprendistati presso aziende europee leader e università britanniche di livello mondiale, rafforzando Erasmus+ come pietra miliare della cooperazione europea in materia di istruzione.

L’intesa non è un semplice ritorno al passato, ma un inserimento strategico nel ciclo attuale del programma europeo. Il Regno Unito rientrerà ufficialmente nel programma a partire da gennaio 2027, coprendo l’anno accademico 2027/28 e Londra verserà un contributo di circa 570 milioni di sterline (circa 680 milioni di euro) per il primo anno. È stato ottenuto uno sconto del 30% sulle tariffe inizialmente previste per agevolare la transizione, che nell’accordo stipulato estende la mobilità a tirocinanti, apprendisti, giovani atleti, volontari e personale scolastico. Gli studenti potranno frequentare gli atenei partner senza pagare tasse universitarie aggiuntive nel paese ospitante e beneficeranno di percorsi di visto semplificati.

La decisione di Boris Johnson di abbandonare l’Erasmus nel 2020 era stata motivata da costi ritenuti eccessivi e dallo sbilanciamento tra studenti in entrata (molti europei in UK) e in uscita. Tuttavia, il programma sostitutivo britannico, il Turing Scheme, è stato spesso criticato per la mancanza di reciprocità e per non coprire i costi di iscrizione nelle università europee. Con il nuovo accordo, il governo Starmer punta a un “reset” dei rapporti con l’UE. Secondo le stime governative, circa 100.000 persone beneficeranno dello scambio già nel primo anno, favorendo non solo l’istruzione ma anche settori come l’energia e il commercio, anch’essi oggetto di nuovi tavoli di cooperazione. Il Regno Unito è sempre stata una delle mete più ambite dagli studenti italiani per la qualità delle sue istituzioni accademiche e per il perfezionamento della lingua inglese. Dal 2027 gli studenti UE non dovranno più pagare le rette internazionali (spesso proibitive) nelle università britanniche durante lo scambio e sarà nuovamente possibile accedere ai fondi europei Erasmus+ per coprire le spese di soggiorno a Londra, Edimburgo, Manchester e nelle altre città britanniche.

Nela Riehl, presidente della commissione Cultura e istruzione del Parlamento europeo, ha dichiarato: “Erasmus+ è la grande storia di successo dell’UE e l’espressione più tangibile dell’unità europea. Il momento clou di quest’anno è il risultato condiviso di riportare il Regno Unito nel programma grazie a un accordo storico tra le due Unioni. Questo passo rafforza in modo significativo il partenariato reciprocamente vantaggioso e l’alleanza politica in tutto il continente, di cui c’è un disperato bisogno in questi tempi di polarizzazione. Non vediamo l’ora di accogliere nuovamente gli studenti britannici nelle nostre università, scuole e centri di formazione professionale e lavoreremo a stretto contatto con tutti i partner per attuare questa decisione senza indugio! Sono personalmente commosso e incoraggiato da questo accordo e non vedo l’ora di lavorare con i nostri colleghi britannici“.

Il relatore del Parlamento per il programma Erasmus+ 2028-2034, Bogdan Zdrojewski (PPE, PL), ha aggiunto: “La decisione che dal 2027 il Regno Unito riprenderà la cooperazione nell’ambito del programma Erasmus+, il programma per studenti più popolare in Europa, è un’ottima notizia in vista del Natale. Dopo la Brexit, sono stati compiuti numerosi sforzi per mantenere il Regno Unito nell’Erasmus+, purtroppo senza successo, e questo è stato particolarmente doloroso per le giovani generazioni. Oggi entrambe le parti accolgono con favore l’opportunità di tornare a un’Europa aperta e incentrata sull’istruzione con la partecipazione del Regno Unito. Ciò invia un segnale molto importante e positivo in un momento estremamente difficile, dimostrando che i paesi di tutto il continente riconoscono la cooperazione nel campo dell’istruzione dei giovani come un valore speciale“.

Per il ministro britannico per le relazioni con l’UE, Nick Thomas‑Symonds, l’accordo rappresenta “Un’enorme vittoria per i nostri giovani e un segnale che la nuova partnership con l’UE sta funzionando”. Per Bruxelles, è un “grande passo avanti” nelle relazioni bilaterali, come dichiarato dal vicepresidente della Commissione Maros Šefčovič. Il ritorno in Erasmus+ è stato accolto con entusiasmo dalle associazioni studentesche. Vivienne Stern, amministratrice delegata di Universities UK, ha definito l’accordo “Una notizia fantastica che apre orizzonti che erano stati preclusi a una generazione“.

Sebbene l’accordo attuale copra formalmente la fine del quadro finanziario europeo vigente, entrambe le parti si sono impegnate a negoziare la partecipazione a lungo termine per i cicli successivi al 2027, basandosi su criteri di “equità e bilanciamento finanziario”. Resta da vedere quale sarà il destino del Turing Scheme. Il governo britannico non ha ancora confermato se i due programmi coesisteranno o se l’Erasmus+ tornerà a essere l’unico pilastro della mobilità internazionale britannica. L’intesa si inserisce in un pacchetto più ampio di negoziati che include l’integrazione dei mercati elettrici, un futuro accordo su alimenti e bevande, il collegamento dei sistemi di scambio delle emissioni, un possibile Youth Mobility Scheme UE‑UK entro il 2026.

