Italia delle Regioni

Papa Leone ha ricevuto il 29 dicembre scorso i rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani dell’Anci. Il suo messaggio in sintesi: la politica promuova pace sociale e dedizione al bene comune, favorendo un’alleanza tra i cittadini per conseguire migliore qualità della vita e gioia di vivere.

I dati di fatto: crisi demografica, violenza, emarginazione e inquinamento, e le “forme di solitudine” in cui versano molte persone, tra depressioni, povertà, abbandono. Quindi esorta a favorire “un’alleanza sociale per la speranza”, chiedendo ai sindaci di farsi “maestri di dedizione al bene comune. Ancora “La crisi demografica e le fatiche delle famiglie e dei giovani”, “la solitudine degli anziani”, “il grido silenzioso dei poveri”, “l’inquinamento dell’ambiente”, “i conflitti sociali”.

Il Pontefice elenca le tante sfide che interessano oggi le città: ancora, “disturbi psichici, depressioni, povertà culturale e spirituale, abbandono sociale”; poi, il gioco d’azzardo, “piaga” – peraltro in aumento – che “rovina molte famiglie”.

Come specificato da Salvatore Cernuzio su Vatican News, sono queste le sfide generali e problematiche personali che affliggono oggi in Italia le città e i loro abitanti, Papa Leone XIV le elenca e le denuncia una ad una ai rappresentanti dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, da oltre cento anni in attività, ricevuti lunedì 29 dicembre in udienza nel Palazzo Apostolico vaticano, accompagnati dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente dei Vescovi italiani.

A loro il Papa chiede di “porre attenzione alle necessità delle famiglie e delle persone, avendo cura specialmente dei più fragili”, esortando la politica a “promuovere la pace sociale” e in particolare ai sindaci di farsi “maestri di dedizione al bene comune”.

Le Forme di solitudine. Insieme al gioco d’azzardo, il Papa chiede di non dimenticare tutte quelle altre “forme di solitudine” di cui soffrono molte persone, tra depressioni, povertà, abbandono. Tutti “segnali”, evidenzia, che “indicano quanto ci sia bisogno di speranza”. “La politica è chiamata a tessere relazioni autenticamente umane tra i cittadini promuovendo la pace sociale”

Responsabilità e servizio. L’esempio del sindaco Giorgio La Pira: migliorare la qualità della vita specie nelle periferie urbane. In tal senso, Papa Leone indica l’esempio del venerabile Giorgio La Pira, il quale, in un discorso ai Consiglieri comunali di Firenze, affermava: “Se c’è uno che soffre, io ho un dovere preciso: intervenire in tutti i modi, con tutti gli accorgimenti che l’amore suggerisce e che la legge fornisce, perché quella sofferenza sia o diminuita o lenita…”.

“La coesione sociale e l’armonia civica richiedono in primo luogo l’ascolto dei più piccoli e i poveri”, insiste il Pontefice. “Senza quest’impegno – dice, questa volta citando Papa Francesco – la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi perché lascia fuori il popolo nella sua lotta quotidiana per la dignità, nella costruzione del suo destino”. Sia davanti alle difficoltà sia rispetto alle occasioni di sviluppo, vi esorto a diventare maestri di dedizione al bene comune, favorendo un’alleanza sociale per la speranza.

I comuni contribuiscano a recuperare la gioia di vivere. Ancora da Francesco, Leone XIV riprende le parole nella Spes non confundit, la bolla d’indizione del Giubileo, dove il Papa Bergoglio scriveva che “tutti hanno bisogno di recuperare la gioia di vivere”, perché l’essere umano “non può accontentarsi di sopravvivere o vivacchiare, di adeguarsi al presente lasciandosi soddisfare da realtà soltanto materiali”.

Ciò “rinchiude nell’individualismo e corrode la speranza, generando una tristezza che si annida nel cuore, rendendo acidi e insofferenti”, afferma Papa Leone XIV, dando rinnovato vigore agli appelli di don Primo Mazzolari, che da “prete attento alla vita del suo popolo”, sottolineava che “il Paese non ha soltanto bisogno di fognature, di case, di strade, di acquedotti, di marciapiedi” ma anche “di una maniera di sentire, di vivere, una maniera di guardarsi, una maniera di affratellarsi”. L’attività amministrativa trova così la sua piena realizzazione, perché fa crescere i talenti delle persone, dando spessore culturale e spirituale alle città.

Progettare il miglior futuro per le proprie terre. Il mandato del Pontefice all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è dunque chiaro: avere “il coraggio di offrire speranza alla gente, progettando insieme il miglior futuro per le vostre terre, nella logica di un’integrale promozione umana”. È questo l‘augurio per cittadini e amministratori per il nuovo anno, a cui si associa chi scrive.

