Anno nuovo, vita (ancora) online

Ogni inizio d’anno somiglia a un foglio bianco. Lo guardiamo con la speranza di scriverci sopra qualcosa di diverso e finiamo per ripetere le stesse righe. Promettiamo di vivere di più e scrollare di meno, di staccare dal lavoro, di spegnere il telefono a cena, di non rispondere alle mail nei giorni di festa. Poi, pochi giorni dopo, siamo di nuovo davanti allo schermo.

L’anno è cambiato, ma noi no. E lo abbiamo postato, diffuso, cliccato. Il 2025 sarà ricordato come un altro anno digitale, forse più di tutti quelli precedenti. Le piattaforme hanno già ripreso a contarci, a osservarci, a suggerirci cosa comprare, dove andare, cosa desiderare. Ogni ricerca, ogni spostamento, ogni abitudine è già diventata previsione. Non abbiamo nemmeno finito di digerire il panettone e l’algoritmo sa già quali diete ci proporrà. E noi, puntualmente, ci lasciamo consigliare.

Siamo entrati in un’epoca in cui i buoni propositi non li scriviamo più su un taccuino, ma su una piattaforma. Ci iscriviamo in palestra online, scarichiamo app per dormire meglio, programmi per meditare, piani di risparmio automatici. Ci convinciamo che la tecnologia ci aiuti a migliorarci, ma il più delle volte finisce per ricordarci quanto siamo prevedibili. Siamo diventati i protagonisti di una commedia di cui non scriviamo più la sceneggiatura.

Ogni click è una confessione, ogni dato un atto di fiducia. Eppure, dopo anni di scandali e fughe di informazioni, continuiamo a firmare con leggerezza termini di servizio che non leggiamo. Siamo cittadini attenti in tutto, tranne che nel digitale. Ci indigniamo per una tassa, ma non per la cessione dei nostri dati. Ci preoccupiamo del furto d’identità, ma regaliamo la nostra ogni giorno, per una promozione o un servizio “gratuito”.

Il nuovo anno sarà anche quello in cui l’intelligenza artificiale entrerà definitivamente nella quotidianità: scriverà testi, selezionerà notizie, deciderà curriculum, stabilirà punteggi di affidabilità. E mentre ci stupiamo delle sue capacità, dimentichiamo che ogni algoritmo nasce da una scelta umana, da criteri che non sempre conosciamo. La tecnologia non ci giudica, ma ci classifica, e questo basta per orientare destini, carriere, reputazioni.

C’è una differenza sottile ma decisiva tra usare la tecnologia e lasciarsi usare da essa. E forse la sfida del 2025 sarà proprio questa: tornare a scegliere consapevolmente. Saper dire No a una notifica, saper restare scollegati per un’ora, saper distinguere ciò che serve da ciò che ci serve solo a riempire il tempo. La libertà non è mai totale, ma il diritto a un momento di silenzio digitale dovrebbe esserlo.

Il problema non è vivere online, ma dimenticare che esiste anche l’altro mondo, quello senza schermi. Lì dove le parole non vengono salvate, le foto non si sincronizzano, e la felicità non ha bisogno di prove. È il mondo che inizia quando spegni il telefono e ti accorgi che il tempo, quello vero, non ha bisogno di aggiornamenti.

Forse, per davvero cominciare bene l’anno, basterebbe una piccola ribellione: un giorno senza post, senza like, senza controllo, senza condivisione. Un giorno di libertà vera, quella che non lascia tracce nei server e non genera statistiche. Perché, se ogni anno promettiamo di cambiare vita, sarebbe ora di ricordare che la vita non è un’app. E che il futuro, per quanto digitale, non sarà mai migliore se dimentichiamo di restare umani.

