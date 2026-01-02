Basta violenza!

Il femminicidio è una piaga. In Europa, ci sono diverse iniziative e politiche in atto per combattere il femminicidio e la violenza di genere. Ecco alcune delle principali.

L’UE ha adottato piani d’azione per prevenire e combattere la violenza di genere, promuovendo politiche nazionali e regionali. La direttiva del Parlamento Europeo del 2012 stabilisce standard minimi per la protezione delle vittime di violenza, inclusi i femminicidi e incoraggia gli Stati Membri ad adottare leggi più severe.

L’UE finanzia anche progetti che mirano a prevenire la violenza di genere e a supportare le vittime (come il programma “Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza”) e ha dato il via a Campagne di sensibilizzazione come “No to Violence Against Women” che mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e a educare sulla violenza di genere.

È molto importante il ruolo delle organizzazioni non governative per sviluppare strategie e programmi di formazione per il personale che lavora con le vittime. E anche l’esistenza di una rete di esperti per lo scambio delle buone pratiche.

L’UE facilita il networking tra esperti e professionisti per condividere buone pratiche e strategie efficaci nella lotta contro la violenza di genere. Fattore importantissimo la raccolta dei dati che aiuta a comprendere meglio il fenomeno e sviluppare politiche informate. Queste iniziative rappresentano passi importanti verso la riduzione della violenza di genere in Europa. Tuttavia, è essenziale continuare a lavorare per migliorare la situazione e garantire la protezione delle vittime.

L’Italia ha adottato diverse misure per combattere la violenza di genere e il femminicidio. Ecco alcune delle principali iniziative e strategie: la Legge 119/2013 ha introdotto misure più severe contro il femminicidio, inasprendo le pene e prevedendo nuove fattispecie di reato. Un’altra legge del 2019 ha rafforzato le protezioni per le vittime di violenza domestica e di genere, introducendo il “Codice Rosso”, che garantisce un intervento immediato da parte delle forze dell’ordine.

È stata istituita una rete di centri antiviolenza e case rifugio per offrire supporto alle vittime, fornendo assistenza legale, psicologica e sociale e sono state avviate Campagne nazionali per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e promuovere la cultura del rispetto. Sono stati sviluppati programmi di formazione per Polizia e personale giudiziario per gestire meglio i casi di violenza di genere ed è stato firmato un protocollo tra Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia e altri enti per coordinare le azioni contro la violenza di genere.

L’Italia ha fatto progressi significativi nella lotta contro la violenza di genere, ma ci sono ancora sfide da affrontare. È fondamentale continuare a sensibilizzare e promuovere la cultura del rispetto e della parità.

