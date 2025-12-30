Prometeia, Rapporto di previsione – Guardando al 2026

Presentato il Rapporto di previsione Prometeia (Guardando al 2026: AI in corsa, Europa in stallo, rischi in aumento). L’analisi congiunta mette in evidenza i fattori di disinflazione globale, i rischi geopolitici e finanziari, le condizioni monetarie e fiscali, nonché i vincoli strutturali che incidono sulle prospettive di crescita, con particolare attenzione al caso italiano.

Scenario internazionale e rischi macroeconomici (Lorenzo Forni, Segretario Generale di Prometeia Associazione) – Lo scenario globale si caratterizza per un miglioramento di alcuni indicatori congiunturali, accompagnato tuttavia da un aumento dei rischi. Accanto a segnali positivi, persistono elementi di incertezza legati a tensioni geopolitiche, politiche commerciali restrittive, dazi e alla dinamica dell’inflazione attesa, in particolare negli Stati Uniti. Le aspettative di inflazione rimangono nel complesso ancorate, ma soggette a potenziali shock esogeni.

Il contesto finanziario internazionale riflette una progressiva normalizzazione delle politiche monetarie, con differenze marcate tra le principali aree economiche. La trasmissione della politica monetaria risulta tuttavia condizionata dall’elevato livello dei debiti pubblici e privati, che rappresenta un vincolo strutturale alla riduzione dei rendimenti di lungo periodo.

Inflazione, energia e mercati delle materie prime (Lorena Vincenzi, Associate Partner Prometeia) – A livello globale si osserva un rientro dell’inflazione, sostenuto da diversi fattori: un dollaro più debole, la persistenza di prezzi contenuti dell’energia e politiche di prezzo aggressive della Cina nelle esportazioni, che contribuiscono a un’esportazione di disinflazione verso il resto del mondo. Per la prima volta da oltre un decennio, l’inflazione nei paesi BRICS risulta inferiore a quella delle economie avanzate.

Un ruolo centrale è svolto dai prezzi energetici. I prezzi internazionali di petrolio e gas si collocano su livelli significativamente inferiori rispetto alla fase immediatamente successiva all’invasione russa dell’Ucraina. L’abbondanza di offerta, sia da parte dell’OPEC Plus sia grazie all’aumento della capacità di rigassificazione in Europa, ha contribuito a contenere lo shock inflazionistico.

Nonostante le sanzioni, le esportazioni energetiche russe non si sono ridotte in termini complessivi, ma hanno cambiato destinazione, con un crescente ruolo di Cina e India, che beneficiano di sconti significativi sul petrolio russo. Ciò ha favorito bassi livelli di inflazione anche in diversi paesi emergenti.

Il calo dell’inflazione ha consentito a molte banche centrali, sia nelle economie avanzate sia in quelle emergenti, di avviare cicli di riduzione dei tassi di policy. Tuttavia, l’elevato stock di debito globale limita il pieno trasferimento di queste riduzioni sui rendimenti di lungo termine.

Italia: crescita potenziale, PNRR e vincoli strutturali (Stefania Tomasini, Senior Partner Prometeia) – Il quadro finanziario italiano appare attualmente sotto controllo, anche grazie alla riduzione dello spread su livelli pre-crisi finanziaria. Questa fase può essere interpretata come una finestra di opportunità per affrontare il tema, spesso trascurato, della crescita potenziale.

Dal punto di vista congiunturale, la crescita è sostenuta prevalentemente dalla domanda interna, mentre le esportazioni mostrano segnali di rallentamento, anche per effetto dei dazi. Gli investimenti restano un motore fondamentale, sebbene il settore residenziale risenta del ridimensionamento successivo al Superbonus.

Il PNRR ha avuto un ruolo decisivo nel sostenere l’attività economica. In sua assenza, la crescita italiana sarebbe stata prossima allo zero. Tuttavia, l’effetto del Piano tende a diluirsi nel tempo, rendendo necessari investimenti aggiuntivi non finanziati dal PNRR.

Sul fronte dei consumi, le famiglie mostrano una propensione al risparmio crescente, legata a fattori strutturali quali l’invecchiamento della popolazione, l’incertezza del mercato del lavoro e la percezione di una minore capacità del sistema pubblico di garantire protezione sociale.

I vincoli di finanza pubblica rimangono stringenti. La riduzione del tax gap ha contribuito al miglioramento dei conti, ma questo effetto appare in larga parte esaurito. Le prospettive di crescita restano modeste: circa lo 0,6% nel prossimo triennio, a fronte di una crescita europea superiore all’1%.

Conclusioni – L’integrazione dei tre interventi del Rapporto di Previsione Prometeia restituisce l’immagine di uno scenario globale in progressiva disinflazione, ma caratterizzato da rischi elevati e da vincoli strutturali rilevanti. Per l’Europa e, in particolare, per l’Italia, la sfida principale resta quella della crescita.

Nel caso italiano, la sostenibilità del debito pubblico in un contesto di invecchiamento demografico richiede una crescita del PIL complessivo, non solo del PIL pro capite. Ciò rende imprescindibile una strategia che combini aumento della partecipazione al lavoro, miglioramento della produttività e continuità degli investimenti. Il tema della crescita, lungi dall’essere superato, rimane quindi centrale per il futuro dell’economia italiana ed europea.

